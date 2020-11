Gremios del Valle destacan respaldo del Gobierno a la prensa regional

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Dirigentes gremiales del Valle y líderes políticos del país calificaron de positivo el apoyo que el Gobierno Nacional anunció, a través de la ley General de Presupuesto 2021, a los medios de comunicación regionales y nacionales como una alternativa para superar las dificultades que afrontan.



De acuerdo con la ministra de las TIC, Karen Abudinen, se incluyó un nuevo artículo en la Ley de Presupuestos y Rentas para que durante la vigencia presupuestal correspondiente al año 2021 el Gobierno Nacional apoye la reactivación económica de los medios de comunicación del país.



El respaldo se hará a través del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Futic, que financiará la estrategia de transformación digital de los medios de comunicación nacionales (prensa, radio y televisión).



Con más de $85.000 millones, el MinTIC apoyará la reactivación económica y la transformación digital de los medios de comunicación del país.



Para el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahíta, se trata de una manera inteligente de ayudar. “Aún no sabemos cómo se entregarían esos recursos, pero la transformación digital sí es una necesidad sentida de muchos medios más tradicionales”.

En relación con el proceso de entrega de los recursos, el director ejecutivo de la AMI, la Asociación Colombiana de Medios de Información, expresó que falta la reglamentación.



“Nuestros medios de información están todos muy avanzados en materia de transformación digital y aunque siempre habrá lugar para proyectos y mejoras en este frente, lo más importante es la generación de ingresos y capital de trabajo para soportar las operaciones”, comentó (ver entrevista más abajo).



El Gobierno aún no ha señalado si el apoyo se hará de manera directa o por la vía del crédito. Sobre este punto el Presidente de la Cámara de Comercio sostuvo que sería mejor una convocatoria a la que se presentaran proyectos de las empresas y acompañar los mejores calificados. “La vía del subsidio directo y sin ataduras la veo compleja y tiene muchos riesgos, pues cómo se hace la selección, a quien se ayuda y cuánto se le dará”, se preguntó.



Por su parte, Octavio Quintero, presidente de la Junta Directiva de Fenalco, en el Valle, recibió con agrado el anuncio del Gobierno. “Los medios regionales son organizaciones muy importantes y necesarias para difundir lo que pasa en estas zonas. Creo que tienen los mismos derechos para acceder a esos recursos como lo han recibido otras empresas. Si la ayuda es directa sería excelente”, comentó.



A su turno, Yitcy Becerra, directora de Acopi, Valle, dijo que le parece importante que el Gobierno escuche el clamor de los medios. “Sería pertinente que sean ayudas no retornables, que sean aportes, porque de esa manera se podrá oxigenar mejor la operación de estas empresas”, indicó.

El senador Gabriel Velasco aplaudió la medida y anotó que el Gobierno debe de buscar la manera de que estos recursos lleguen por medio de la banca estatal o los INFIS departamentales, garantizando que la intermediación de la banca, no represente un obstaculo para el acceso a los recursos anunciados

“La digitalización está avanzada”

Así habla el director Ejecutivo de la AMI, la Asociación Colombiana de Medios de Información, Werner Zitzmann.



Los medios regionales han estado en una situación muy compleja. Los ingresos han caído por cuenta de esta pandemia y tal parece que se abre una puerta para que se les dé una ayuda vía Gobierno Nacional ¿Cómo ve esta oportunidad?



Esperamos que sea la materialización de una respuesta concreta a las solicitudes que al efecto hemos venido haciendo desde marzo de este año, cuando la situación ya era apremiante. Ya se han asegurado unos recursos en la ley del presupuesto, vamos a ver ahora cómo evoluciona la reglamentación e implementación.

El Artículo 105 se refiere a la transformación digital y fortalecimiento de los medios de comunicación para la reactivación económica. El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá financiar la implementación de proyectos para fomentar la transformación digital. Sin embargo, parece que si el medio no tiene planes no habrá ayuda. ¿Qué piensa al respecto?



Falta la reglamentación. Nuestros medios de información están todos muy avanzados en materia de transformación digital y aunque siempre habrá lugar para proyectos y mejoras en este frente, lo más importante es la generación de ingresos y capital de trabajo para soportar las operaciones, no se diga teniendo en cuenta las enormes pérdidas acumuladas durante estos meses.

¿Tal como lo solicitaron en su momento las Mipymes, los recursos no deberían otorgarse de manera directa y no por la vía del crédito?



Todo ello está sobre la mesa y con los recursos asegurados en el fondo mencionado esperamos que la reglamentación también contemple esa posibilidad.

¿Confía en alguna ayuda antes de que termine el año?



No lo creo, los recursos apropiados corresponden a la vigencia fiscal del 2021, pero ojalá antes de que acabe el 2020 tengamos la reglamentación.

“Se debe garantizar la supervivencia”

El líder político y exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, escribió recientemente que para nadie es un secreto la profunda crisis de los medios de comunicación regionales. “Basta ver el tamaño de las ediciones, la pérdida de cobertura, la disminución en la pauta publicitaria. Entre 2014 y 2018 los periódicos redujeron sus ingresos en más de un 50% en pesos constantes y este año la reducción ha sido de más del 40 % frente al mismo periodo de 2019”.



Agregó que el Gobierno y el Congreso deben aprobar un conjunto de medidas que, preservando la independencia informativa, consigan garantizar la supervivencia de los medios escritos antes de que sea tarde y nos quedemos en manos de las redes, con sus virtudes y sus grandes falencias”.