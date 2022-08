Gobierno prohibiría transacciones en efectivo de más de $10 millones ¿qué se sabe?

El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, confirmó que el Gobierno se encuentra estudiando si agregar o no en la Reforma Tributaria la prohibición de las transacciones en efectivo que superen los $10 millones.



Al respecto, Reyes explicó que el Gobierno estaría contemplado esta idea para que una medida que ayude a prevenir la evasión de impuestos porque, según dijo, actualmente el no hacerlo permite ocultar ingresos.



"Sí, se está contemplando prohibir las transacciones en efectivo por

más de $10 millones dado que este tipo de transacciones impiden la trazabilidad desde montos importantes de dinero que pasan de una mano a otra y esto permite ocultar ingresos, lo cual a su vez resulta en evasión de impuestos", detalló Reyes en diálogo con Caracol Radio.



De igual manera, el Director de la Dian manifestó que el objetivo de implementar esta prohibición es que las transacciones en efectivo queden registradas porque al no estarlo, "las personas que deben pagar IVA o impuesto de renta por esas transacciones pueden evadirlas".



"Uno de los objetivos importantes es que cuando se hagan pagos por cierto monto, queden registrados en un medio electrónico. El que exista esta prohibición, sin embargo permite que las transacciones del día a día se puedan realizar en efectivo. No obstante, es una medida de prevención de la evasión importante", precisó.