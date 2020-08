Gobierno ha destinado 25,5 billones en atención del covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El 48% de los recursos que el Gobierno Nacional ha dispuesto para atención a la emergencia sanitaria ya han sido desembolsados, según un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.



El Fondo de Mitigación de la Emergencia, Fome, cuenta con $25,5 billones y, de acuerdo con el análisis académico, $12,3 billones ya salieron del fondo y estarían en proceso de ejecución.



La mayoría de los recursos se han destinado a cubrir el ingreso solidario, que es el aporte para las familias vulnerables con $4,1 billones, con cifras a corte del 18 de agosto; para la salud se han desembolsado $2,6 billones y para los subsidios a la nómina $2,45 billones, entre otros rubros.



Luis Carlos Reyes, miembro del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó que hasta ahora los recursos desembolsados suman el 1% del PIB y considera que falta claridad en los planes de gasto del dinero que queda pendiente en el Fome.



El Observatorio Fiscal cuestionó que si bien no es de esperarse que todos los recursos destinados a la emergencia hayan sido ejecutados, “es extremamente preocupante que no exista un plan de gasto detallado para la respuesta a la pandemia que pueda ser conocido por el público, y que la única fuente través de la cual la ciudadanía puede enterarse de los planes del Gobierno sean declaraciones casuales de funcionarios”.



Precisamente sobre el tema el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo en la Asamblea de los empresarios de la Andi, que los recursos comprometidos para la atención de la emergencia en el Fome suman $26,4 billones. Detalló que de estos, $8,24 billones están destinados para salud (habilitación de unidades de cuidados intensivos, compra de ventiladores, entre otras cosas); ayuda a la población vulnerable, $10 billones y protección de empleo $7,6 billones.



El Gobierno Nacional ha hablado en diferentes espacios de una inversión de muchos más recursos, los cuales estarían por encima de $100 billones, pero en realidad la gran mayoría de estos, $60 billones serían dineros para garantizar créditos, no dineros gastados en atención a la emergencia.

Lea también: Fenalco celebra inicio de aislamiento selectivo, lo consideran una "medida más inteligente"



El Observatorio Fiscal de la Javeriana indicó que “no hay certeza de la magnitud de los recursos dispuestos ni de sus fuentes de financiación y, por otro lado, no hay certeza de cuales han sido los gastos efectivamente realizados”.

¿Qué ha llegado al Valle?



El Gobierno entregó hasta el mes de julio $2,4 billones en subsidios a la nómina para las empresas. Esta ayuda se extenderá hasta diciembre.

En el Valle del Cauca 12.597 empresas han recibido este aporte para una cobertura de 347.857 trabajadores y una inversión total de $261.666 millones.



En términos de recursos, el 49% ha llegado a las grandes empresas. Sin embargo, el informe de la Unidad de Pensiones y Parafiscales, muestra que en número de compañías, el 65% de las beneficiadas han sido microempresas.



Por otro lado, Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social, DPS, explicó que 150.000 hogares del programa de Familias en Acción, en el Valle, han recibido $106.154 millones; con Jóvenes en Acción, $42.252 millones para una cobertura de 21.926 personas. Asimismo, en devolución del IVA 40.83 0 familias de la región recibieron $9.186 millones y el ingreso solidario ha llegado a 240.461 familias con una inversión de $153.895 millones. Otras 143.751 personas recibieron $80.500 millones del plan Colombia Mayor.



Según el DPS, en el país el Gobierno entregó $720.473 millones, en el primer giro de apoyo a las familias; $743.434 millones, en el segundo y $543.886 millones en el tercero. Esto incluye programas de ingreso solidario, familias y jóvenes en acción, Colombia Mayor y devolución del IVA



Pago de la prima



La convocatoria para vincularse al programa de Apoyo al Pago de la Prima de Servicios PAP, estará abierta hasta el 27 de agosto.



La iniciativa aumentó la cobertura de beneficiarios y permitirá las postulaciones independientes. Quiénes cumplan con los requisitos recibirán $220.000 por cada empleado. La primera convocatoria que realizó en julio benefició a 82.820 empresarios con auxilios por $184.000 millones que permitieron el pago de la prima a 837.003 empleados.