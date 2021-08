Francisco Barberi recibió Orden al Mérito Empresarial

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) otorgó la medalla Orden al Mérito Empresarial al industrial vallecaucano Francisco Barberi, presidente de Tecnoquímicas (TQ).



El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó que esta distinción se otorga como reconocimiento a las personas y empresas que se destaquen como forjadoras y servidores del sector productivo.



“El ilustre señor, Francisco José Barberi, empresario colombiano de amplia trayectoria en el sector farmacéutico, presidente desde hace 29 años de Tecnoquímicas, impulsor de iniciativas relacionadas con la investigación y la educación, que financia desde el 2005 la historia de la medicina en Colombia, consolidó a Tecnoquímicas en el liderazgo que ocupa hoy en la industria farmacéutica colombiana y de países de América Latina”.

​

Destacó también que Francisco Barberi ha sido Presidente de la Junta Directiva del Icesi, miembros de la Junta Directiva de la Andi nacional y de la Fundación Valle del Lili. “También ha sido exaltado por su labor empresarial y cívica con diversos reconocimientos”, destacó Mac Master durante la clausura de la Asamblea del gremio, evento en el que se otorgó la medalla Orden al Mérito Empresarial al industrial vallecaucano.

Lea también: Carlos Ardila Lülle: la historia del icónico empresario colombiano que murió en Cali



Francisco José Barberi agradeció la distinción y dijo que esta llena de orgullo a Tecnoquímicas, “la recibo en nombre de las empresas que en medio de la actual complejidad del país, la pandemia, hemos seguido invirtiendo, ensanchándonos, incrementando el empleo y apostando al futuro”.



Gran parte del discurso de Barberi, al recibir el reconocimiento, se centró en la necesidad de que el país se concentre en mejorar las condiciones educativas de la población, tanto en la educación básica como media y superior, pues es “la herramienta más eficaz para eliminar la pobreza y la desigualdad”.



“Tenemos un reto común y es asegurar el bienestar y prosperidad de las futuras generaciones. Esto requiere sumar voluntades y trabajar hombro a hombro con visión estratégica. Debemos fortalecer la educación no solo en cobertura sino en calidad”.



Planteó que las universidades no estatales -de gestión privada- tienen una capacidad, calidad y un gran potencial que el país no debe perder.



“No podemos darnos el lujo de desaprovechar los logros y capacidades de las universidades privadas que son nítidos y deben preservarse como un activo que pertenece a toda la sociedad. No tiene sentido caer en discusiones que llevan al Estado a privilegiar unas universidades sobre otras por razones distintas a los resultados académicos y que conducen a los jóvenes a visiones incompletas sobre las alternativas que tienen para forjar sus futuro”, agregó el Presidente de TQ.



Por esta razón propuso al Gobierno y al sector privado la posibilidad de volver al sistema de becas que permitan el ingreso de más estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. “Debemos enfatizar que ambos modelos (público y privado) son apuestas válidas” para avanzar sobre los retos sociales y económicos. “Tecnoquímicas desde hace 86 años trabaja con responsabilidad, transparencia y educación para contribuir al desarrollo de las familias colombianas”.



Tecnoquímicas se fundó en el año 1934 y hoy es reconocida como una compañía multilatina, pues cuenta con operación propia en Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana y exporta a más de 17 países de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe.



Esta empresa no solo ha hecho aportes en la industria farmacéutica, sino que en la región apoya la educación y la investigación médica.

Por la reactivación

Durante la clausura de la Asamblea de la Andi, el presidente del gremio, Bruce Mac Master, aseguró que hay optimismo sobre la recuperación económica del país.



“Los niveles de consumo, producción manufacturera que presenta datos muy favorables, demanda de energía, exportaciones, precios de productos exportables colombianos, recaudo de impuestos, remesas de nacionales en el exterior, son indicadores de las oportunidades que tenemos por delante y que nos animan a convocar la decisión de todos para procurar tener la más veloz reactivación”.



Agregó que aunque el énfasis inicial lo hemos puesto en el salvamento de las empresas y la conservación de los puestos de trabajo, “es esta la oportunidad de plantear nuevas estrategias, corregir rutas del pasado, es también la oportunidad de soñarnos renovados y mejores”.



Para el Ejecutivo, relanzar el país con potencia y optimismo requiere del trabajo sostenido y mancomunado de los sectores público y privado como se ha venido haciendo. “Es por esto que, junto al esfuerzo del Gobierno, el sector privado le apuesta a una mayor inversión en sus empresas para potenciar la oferta y la demanda como motores de la dinámica social y económica, y la reactivación de la economía”.



Asimismo, dijo que así como la crisis nos afectó a todos casi sin discriminación, “debemos lograr una recuperación de todos equilibrada y justa, esto también aplica a los sectores económicos”.



Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, también hizo un reconocimiento a la ANDI y sus afiliados por los constantes aportes al país, en diferentes niveles y frentes, y agregó que “no se construye sociedad pujante sin sentido empresarial. Mi invitación es a defender nuestra democracia y a ver cada vez más al emprendimiento como un cimiento de nuestro futuro”.