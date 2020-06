¿Es posible acelerar la reactivación económica tras la pandemia? Lo que dice el presidente de la Anif

Erika Mantilla

Seguir abriendo la economía con los protocolos respectivos y generar estímulos y apoyos a los sectores que más generen empleo, son las estrategias que podrían ayudar a que la economía nacional se reactive de manera más rápida, en el segundo semestre del 2020.



Así lo cree Mauricio Santa María, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, quien considera que las medidas adoptadas por el Gobierno han sido buenas pero nunca suficientes para solventar la actual coyuntura que ha afectado los ingresos de los hogares.



La entidad calcula que los hogares han perdido cerca de $12 billones en ingresos durante el aislamiento.

¿Cree que han sido suficientes las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno Nacional para apoyar a los hogares?



Las medidas adoptadas han sido buenas, no tengo duda que lo que ha tratado de hacer el Gobierno ha sido bueno, pero suficientes nunca serán, porque lo único que le da los ingresos a los hogares es el trabajo, es una economía funcionando y el Gobierno no puede reemplazar eso y menos durante 3 meses.



Durante un mes se metió una buena cantidad de plata, pero al tercero ya no hay de dónde sacar. Todo lo que está haciendo el Gobierno con transferencias de recursos para los hogares vulnerables es endeudamiento, esa plata nadie la está regalando y ese endeudamiento nos tocará pagarlo en el futuro, a través de mayores impuestos.



¿Eso quiere decir que en el 2021 habría una reforma tributaria?



No sé si en el 2021, que está muy cercano, pero estoy seguro de que en el 2022 sí. Es que en esta situación confluyen varias cosas muy malas. Dada la caída en la actividad económica, los ingresos tributarios de la Nación y de los gobiernos locales caen, los municipios no tienen plata, los departamentos han dicho que las finanzas están muy golpeadas.



El Gobierno en general ha tenido caídas en los ingresos y al mismo tiempo le ha tocado gastar más en transferencias a los hogares y eso nos abrirá un hueco de 4 puntos adicionales del PIB, que es demasiado y que se suma a los 2 puntos del PIB que traíamos de déficit y eso toca financiarlo, lo pagaremos todos.



¿Cómo hacer para que la reactivación económica, en el segundo semestre del año, sea más acelerada?



Lo principal es que hay que seguir abriendo, con responsabilidad y protocolos, los sectores económicos porque si no la reactivación no llegará en el segundo semestre. Tenemos que olvidarnos del aislamiento generalizado y hacer un aislamiento más focalizado, que es lo que han hecho la mayoría de países, identificar casos de Covid-19 y aislar los contactos y para eso se requiere un esfuerzo de las autoridades locales.



Lo segundo es que el Gobierno debe meter recursos importantes a los sectores que generan empleo, obras civiles, construcción, proyectos de infraestructura. También hay que seguir dando apoyos a los hogares más vulnerables, mientras la crisis pasa, y lo último es sin duda un poco más de coordinación con los gobiernos locales, ha habido muchos mensajes encontrados y la población se confunde, estamos en un momento en que la gente está asustada por el tema de la salud, porque no tiene trabajo y hay incertidumbre y el Gobierno lo que tiene que hacer es dar certidumbre.

Lea además: Día sin IVA, ¿el inicio de la reactivación del consumo?

¿Por qué cuestiona la ley seca que han adoptado muchos alcaldes?



Es una medida que me parece absurda, no tiene ninguna relación ni con el virus ni con enfrentar la epidemia y eso quedó demostrado con las medidas súper estrictas de Barranquilla y Cali donde con ley seca las ciudades estaban llenas de fiestas. Eso demuestra que este tipo de medidas son totalmente inefectivas para el tema de salud, pero además son muy perjudiciales para la economía, justo en un momento en que necesitamos que la economía se reactive un poco.



Esas medidas le pegan duro a 300.000 pequeños tenderos que hay en Colombia, pero también a las finanzas departamentales porque el recaudo de los impuestos de licores tiene como destino la salud, entonces es una medida absurda.



Los días sin IVA han sido muy cuestionados, por las aglomeraciones que generó la primera experiencia. ¿Usted cree que sirven para reactivar la economía?

​

No sé si la palabra sea reactivar, porque eso suena grande, reactivar es algo más estructural, pero los días sin IVA servirán para darle un ingreso al comercio que está muy golpeado y para proteger, durante algún tiempo, el empleo de mucha gente; por los ingresos que se generaron, en ese sentido sí van a servir.



¿Pero hay que hacer cambios?

​

Sí, creo que hay que tener mucho más cuidado, porque lo que vimos el pasado viernes mostró una situación complicada en espacios cerrados, que es lo que hay que evitar. Está comprobado que lo que más impulsa el contagio del Covid-19 es estar en sitios cerrados con mucha gente. Creo que las dos jornadas que quedan deben hacerlas con más cuidado, pero si van a ser un alivio importante para el sector comercio y para el empleo durante los días que faltan.



Muchas de las compras seguramente se hicieron con crédito, ¿podría haber sobre endeudamiento?

​

En este momento los indicadores de cartera están bien y no creo que tres días sin IVA alcancen para generar un problema más grave, pero sin duda hay que tener cuidado. Yo lo que le digo a la gente es que no vale la pena endeudarse mucho y en eso la gente debe ser cuidadosa de saber hasta qué nivel llega para que, después de que pase todo esto, no se encuentren con una deuda que no podrán pagar. En eso sí hay que ser cuidadoso, que no se emocionen demasiado.



¿Qué tan importante es el consumo de los hogares para la economía?



Es lo más importante, el consumo de los hogares es el 70% del PIB, por el lado de la demanda. De cada 100 pesos que se demandan, 70 pesos provienen de los hogares, es decir si el consumo se logra mejorar, como lo ha hecho el Gobierno tratando de meterle transferencias monetarias con los subsidios, eso ayudará a que el PIB no caiga tanto y sobre todo ayudará a que la recuperación no sea tan lenta.

Lea además: Día sin IVA, ¿el inicio de la reactivación del consumo?