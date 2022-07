Empresas y Estado con la misma 'camiseta', la gran ganancia que deja la crisis en el Valle

Que la región Pacífico, el Valle del Cauca y Cali tengan un desarrollo integral y sostenible, debe ser un propósito colectivo.



En el último año y medio, como país y región hemos afrontado tiempos retadores debido a la pandemia, las protestas y bloqueos. Estos sucesos han dejado enseñanzas en distintos frentes, para ProPacífico estos tiempos les ha ratificado la importancia del trabajo conjunto, articulado y planificado para lograr un mayor impacto en el territorio.



“Los retos a mediano y largo plazo son grandes, pero si los abordamos desde ya con la ejecución de planes y proyectos bien estructurados, lograremos grandes transformaciones. Por ejemplo, sin educación y salud de calidad, no es posible el desarrollo. Sin proteger nuestros recursos hídricos no aseguraremos disponibilidad de agua para el futuro. Sin infraestructura no habrá conectividad y no se dinamizará la actividad empresarial.

El desarrollo a su vez genera empleo e ingresos. Teniendo en cuenta este contexto, en la región, adelantamos acciones conjuntas para generar cambios con actores públicos y privados del orden nacional, departamental y municipal”, dice María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico.

Educar para transformar



La educación es determinante para el desarrollo y la transformación social, por eso fortalecer su calidad e involucrar a actores de todos los frentes en una hoja de ruta para mejorar sus indicadores es indispensable, aseguran desde ProPacífico.



Los resultados en las pruebas de Estado (Saber 11 y Saber Pro) reflejan los retos en la educación, que debe ser objeto de intervención para cerrar brechas y garantizar mejores condiciones de acceso, cobertura y calidad del sistema educativo.



Desde la Fundación resaltan las acciones conjuntas que se vienen adelantando entre el sector público y privado a través de iniciativas como ‘El Mejor Lugar para CreSer’, el Observatorio de Realidades Educativas y la Alianza por la calidad de la educación en Buenaventura, desde donde se han abordado estructuralmente procesos y procedimientos de los niveles educativos en la primera infancia, preescolar, básica y media; propendiendo por el éxito de estrategias de acceso y permanencia escolar tales como: el mejoramiento de infraestructura y ambientes escolares para incidir en cifras de cobertura; el fortalecimiento de la calidad educativa a través del liderazgo educativo de directivos docentes para mejorar la gestión académica, la cualificación de docentes para la adopción de estrategias pedagógicas que motiven la enseñanza/aprendizaje y el fortalecimiento de competencias en estudiantes para facilitar los procesos de comprensión y aprendizaje en las aulas.

6% podría crecer la economía del Valle en 2021. Lo más bajo sería un PIB de 4,6%.

Buenaventura, foco del desarrollo del Pacífico colombiano



Reconociendo la importancia del Distrito de Buenaventura para el desarrollo de nuestra región y del país, junto a una red de aliados, ProPacífico ha acompañado acciones encaminadas a la trasformación de Buenaventura desde todos los frentes y dimensiones.



En este sentido, se ha priorizado el acompañamiento al desarrollo de iniciativas y proyectos como la formulación del Plan Integral Especial para el Desarrollo de Buenaventura – PIEDB, la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial para el Distrito, la ejecución de obras del Plan Todos Somos Pazcífico, las acciones del proyecto Activa Buenaventura, la puesta en marcha del Fondo Autónomo para el Desarrollo de Buenaventura – FonBuenaventura, el fortalecimiento de los procesos de formulación de proyectos para la gestión de recursos para ejecución mediante Obras por Impuestos y la estructuración y ejecución de proyectos estratégicos de salud y educación como la estrategia Hospital Padrino, Aula Global y los programas de empleabilidad para jóvenes.



Desde esta organización resaltan la importancia de recordar que es deber de los diferentes niveles del gobierno y de los demás actores cívicos, empresariales, no gubernamentales que hacen parte de este territorio, continuar apoyando las gestiones necesarias para intervenir en el Distrito mediante el desarrollo de proyectos que atiendan las necesidades de la población, tanto a escala local como desde los frentes macro de trabajo.



Igualmente, es importante priorizar de manera eficiente el uso de los recursos públicos y el desarrollo adecuado de las iniciativas que desde el sector privado se adelantan en pro del beneficio del Litoral Pacífico.

Menos brechas

La educación en cualquier contexto y lugar es hoy el principal detonante del desarrollo social. Para ello, es necesario fortalecer los programas tanto públicos como privados.

El aporte

Colombia registrará el segundo mayor crecimiento en 2021 entre las principales economías de América Latina, impulsada por regiones como el Valle del Cauca. Un aporte que es clave dentro de la reactivación.

60 por ciento del comercio internacional se hace hoy a través de Buenaventura.

Infraestructura competitiva



Consolidar infraestructura de alto impacto es fundamental para la competitividad y el desarrollo regional.



En la apuesta de ProPacífico por mejorar los indicadores socioeconómicos de la región Pacífico, junto a actores del orden nacional, la Gobernación del Valle, el Bloque Parlamentario y el Observatorio de Infraestructura del Valle del Cauca, se ha hecho énfasis en reconocer la importancia de finalizar los proyectos del modo carretero, férreo, portuario y aeroportuario que se encuentran en fase de estructuración y ejecución.



Esta red de proyectos, interconectados entre sí, aseguran, es determinante para el crecimiento económico, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental del Valle y la región Pacífico.

1,6% crecieron las ventas reales del comercio del Valle durante el I trimestre 2021.