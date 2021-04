Empresa Cómo Me Pensiono celebra primera década de operaciones en Cali

Erika Mantilla

Este año la empresa caleña Cómo Me Pensiono celebra sus primeros diez años de operaciones en Cali y en suroccidente.



El gran diferenciador de la compañía es la forma como atiende a sus clientes. “Desarrollamos una forma novedosa de preocuparnos por el futuro de las familias”, dijo el empresario Marcelo Duque, director general de Cómo Me pensiono.



El objeto de la empresa es ayudar a las personas a obtener mejores condiciones para su pensión, que tengan calidad de vida en la edad adulta.



“Lo hacemos desde la imparcialidad porque no tenemos vínculos con los fondos privados ni con el fondo público (Colpensiones). A la fecha hemos ayudado a más de 16.000 personas en el país. La empresa genera 30 empleos”, indicó.



La compañía maneja tres marcas: Cómo me pensiono, Asistencia Pensional y Outplacement pensional.



Duque anotó que una de las metas de la empresa es alcanzar un crecimiento de doble dígito. “Nuestro enfoque son empresas que tienen una alta orientación al bienestar de sus empleados, particularmente en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla”, explicó el empresario, quien concluyó que el ciento por ciento de los contratos “de nuestro equipo son a término indefinido. A pesar de la pandemia, logramos mantener todos nuestros empleos e incluso vincular nuevas personas en el último trimestre del 2020 y primero del 2021”.

