El dólar Next Day marca nuevo récord de $4.727, con un alza de $91 frente a la TRM

Este lunes, el dólar alcanzó en la jornada los $4.727 en promedio en las operaciones Next Day, lo cual representó un aumento de $91 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que al cierre de viernes y para hoy festivo se ubica en $4,636.



Es, además, un nuevo récord para la divisa, que viene rompiendo su techo en los últimos meses.



El dólar que se negocia durante la jornada se hace bajo una modalidad que se llama Next day, es decir, quien compra dólar hoy debe pagar la operación el día hábil siguiente. Esta modalidad tiene una baja liquidez por el volumen de negociación, sin embargo, opera como referente sobre cómo abrirá el dólar spot mañana.



Los futuros bursátiles subieron después de que el S&P 500 rompiera un nivel técnico a largo plazo que ha provocado repuntes en el pasado, con los inversores analizando las ganancias corporativas y los datos económicos.



En las operaciones previas a la comercialización, los contratos indicaron que el indicador de acciones de Estados Unidos se recuperaría, luego de un cierre por debajo del promedio móvil de 200 semanas. Bank of America Corp. ganó después de reportar su ingreso neto por intereses trimestral más alto en al menos una década. Y los rendimientos del Tesoro cayeron con el dólar.



Por otra parte, la libra y los bonos del Reino Unido subieron a medida que se revocaron más recortes de impuestos no financiados de la primera ministra Liz Truss.



“Hay preocupación por la diferencia de tasas entre Estados Unidos y Colombia, pues parece que el Banco de la República no va a subir tan aceleradamente las tasas, mientras que a la Reserva Federal sí le quedan dos subidas importantes de 75 puntos básicos cada una”, dijo José Luis Hernández, trader de mesa institucional de Corficolombiana.



Se espera que este miércoles hablen Neel Kashkari, Charles Evans y James Bullard de la Reserva Federal acerca de las solicitudes de hipotecas MBA de EE.UU., permisos de construcción, inicios de viviendas y el libro beige. Mientras tanto en la zona euro se dará a conocer esta semana el IPC.