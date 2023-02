Dragado de Buenaventura y vía Mulaló - Loboguerrero, los proyectos en los que el Valle pide apoyo del Gobierno

El empresariado y la dirigencia general del Valle del Cauca le insiste al Gobierno Nacional que este año se defina la situación del dragado del canal de acceso del Puerto de Buenaventura y por fin se le dé una solución a la construcción de la vía Mulaló - Loboguerrero, proyectos que son claves para la competitividad y el comercio exterior.



En cuanto a las obras de profundización del dragado hay voces que dicen que sí están incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, PND, y otras tienen dudas, por lo que piden claridad en el tema.



Uno de los entes que afirma que estos trabajos sí están incluidos es Propacífico. María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de la entidad, dijo que el PND es un documento complejo que hay que analizar con cuidado, ya que tiene unas bases, un plan plurianual de inversiones y un articulado que hay que entender.



“Si hubo una mala información que dice que las obras no están incluidas es porque en el plan plurianual de inversiones hay una parte donde se empiezan a dividir por departamentos y ahí está el mantenimiento del dragado, pero antes de esa división, en la página que habla de proyectos regionales dice específicamente profundización del dragado de Buenaventura”, explicó la directora ejecutiva de Propacífico.



Sin embargo, algunos representantes de las fuerzas vivas del departamento señalaron que al revisar el plan plurianual en la página 27, aunque hace referencia al dragado, no se especifica si se van a ejecutar las obras, o si estas solo van a ser de mantenimiento.



En la página 170 de las bases del Plan dice: “El 90 % de las instalaciones portuarias fluviales está en mal estado. Los canales de acceso a los puertos marítimos de Barranquilla, Buenaventura y Tumaco no cuentan con la profundidad necesaria para el ingreso de buques de carga”.



En este sentido, José Fernando Amezquita, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, dijo que el dragado es la obra de más alta importancia para recuperar la competitividad en la cuenca del Pacífico. Somos el único puerto con una profundidad de menos de 15 metros, por lo que día a día pierde inserción en las escalas de valor.



“Desde la CCI hemos insistido en que esta es una obra que no solo beneficia al Valle sino a todo el país. Por este puerto se mueve el 45 % del comercio exterior. No contar con la profundización del canal de acceso nos inhabilita para recibir grandes buques y para desarrollar servicios de atención a la carga que generan empleo, encadenamientos productivos y desarrollo económico”, manifestó el Director de la CCI, quien enfatizó que en este momento “nos sentimos desatendidos por el Gobierno Nacional. Nos urge una propuesta para saber cómo se va a financiar este proyecto”.



Entre tanto, Milady Garcés, presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura señaló que ante las dudas que hay en torno a la ejecución de este proyecto, se necesita una respuesta clara y oficial por parte del Gobierno Nacional. “El sentir de los empresarios es la necesidad urgente de ejecutar estos trabajos, para que los exportadores no busquen sacar sus cargas por otros puertos”, señaló.



Cabe recordar que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo al bloque Parlamentario que las obras de profundización este año pasarían de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) a Invías, “para que se haga por obra pública, no por Alianza Público Privada. Eso podría significar que este año pudiéramos empezar con el trabajo de ese dragado, que debe llegar a los 16 metros de profundidad”.

Vía Mulaló - Loboguerrero

El Bloque Parlamentario hizo un llamado al Gobierno Nacional para que tenga presente esta obra que es de vital importancia para el transporte de carga que viene del centro y sur del país.



El representante a la Cámara Christian Garcés insistió en que este importante corredor conectará al país con el puerto de Buenaventura y su costo es de $1,6 billones, además, permitiría una reducción de 52 km frente al corredor Cali - Mediacanoa - Loboguerrero. “Hoy nos causa sorpresa la ausencia de este proyecto en el Plan Plurianual, teniendo en cuenta que que el Ministro de Transporte se comprometió con el Valle en su ejecución”, puntualizó Garcés.