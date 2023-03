Dólar en Colombia arrancó la jornada del lunes por debajo de la TRM, en $4.713

La economía se mantiene alerta frente al nuevo anuncio de la Fed con respecto al aumento de las tasas de interés en el país norteamericano. El dólar hoy arrancó la jornada en $4.713, es decir, $28,76 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubica en $4.741,76.



Hasta el momento se han realizado 865 transacciones y se han negociado US$499 millones, de acuerdo con cifras de la plataforma Set-FX.



Según Bloomberg, los futuros de EE. UU. subieron con las acciones europeas, ya que la perspectiva de un mayor apoyo de las autoridades de EE. UU. alivió algunas preocupaciones sobre el problemático sector bancario regional.



Los contratos en los tres principales anchos de vía estadounidenses avanzaron. Las acciones de First Republic Bank subieron 27%, impulsando las ganancias de sus pares regionales, luego de que Bloomberg informara que las autoridades estadounidenses están considerando expandir una línea de crédito de emergencia que le daría al prestamista más tiempo para impulsar su balance. First Citizens BancShares Inc. repuntó 40% después de que acordó comprar todos los depósitos y préstamos del Silicon Valley Bank de SVB Financial Group.



A los operadores les espera otra semana agitada, se observarán de cerca los desarrollos en el sector bancario, mientras que también se esperan comentarios de varios funcionarios de la Reserva Federal y datos sobre una medida clave de inflación de EE. UU. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo durante el fin de semana que las turbulencias bancarias habían aumentado el riesgo de una recesión en Estados Unidos.