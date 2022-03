Luego de que la Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, aprobara las terceras rondas de Ofertas Públicas de Adquisición por Sura y Nutresa, se conocieron las fechas en las que se llevará a cabo la recepción de aceptaciones de OPA por parte de los actuales socios.



Tanto para Grupo Nutresa y Grupo Sura, dicho periodo será de 12 días hábiles, que iniciarán el 6 de abril y finalizarán el 25 del mismo mes. Nuevamente, Gilinski dejó abierta la posibilidad de modificar los mínimos y máximos en la OPA sobre la empresa de alimentos, aunque en la empresa de inversiones y seguros se comprometió a no comprar de más.



El ya integrante del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, publicó el primer aviso de oferta, en donde se especifican las condiciones bajo las cuales se adelantará la compra, incluyendo el plazo de aceptación de OPA, el cual no puede ser menor a diez días ni superior a 30 días hábiles.



El comprador podrá prorrogar el plazo inicialmente establecido para la aceptación de la oferta por una sola vez y con antelación de al menos tres días hábiles al vencimiento del plazo inicial. Dicha extensión no deberá superar el plazo máximo mencionado anteriormente.



La nueva compra por Nutresa busca entre 9,6% y 12% del total de acciones en circulación, lo cual equivale a entre 43,9 millones y 54,9 millones de acciones. El precio a pagar por cada título es de US$12,58 o $47.623, lo cual representa un aumento de 20% frente a la segunda OPA, y un crecimiento de 63,1% frente a la primera. El desembolso final sería de hasta US$691 millones.



En el caso de Grupo de Inversiones Suramericana, el precio por especie se mantiene igual que en la segunda ronda: US$9,88 o $37.402. La oferta pretende entre 5,2% y 6,5% de las acciones disponibles, lo cual equivale a entre 24,3 millones y 30,4 millones de especies. Así, lo que le entraría al mercado por esta compra oscila entre US$240 millones y US$300 millones.

Lea además: Las positivas proyecciones del negocio de la vivienda en 2022

Plazo de liquidación y forma de pago

Dentro del aviso de la oferta se especificó que el pago se hará en pesos colombianos o en dólares, tres días hábiles después de la fecha de adjudicación de la oferta, sujeto a las normas propias del mercado de valores.



Entre tanto, la liquidación y compensación de las operaciones se llevará a cabo a través del sistema de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Cada sociedad comisionista será la responsable de verificar la validez y eficacia del título del accionista sobre las acciones que ofrece a la venta, así como deberá cumplir con la entrega.



Aquellos vendedores que opten por recibir el pago en pesos, podrán calcular el precio por acción con la Tasa Representativa del Mercado, TRM, vigente en la fecha de adjudicación. El cálculo se hará redondeándolo a dos decimales.



Mientras que aquellos que opten por recibirlo en dólares deberán seguir el siguiente procedimiento: informar, a través de su comisionista de bolsa, al momento de la aceptación del la Oferta, su deseo de recibir el pago en dólares; enviar a más tardar a las 5:00 p.m. del último día del periodo de aceptaciones una comunicación suscrita por el Destinatario de la Oferta y cualquier información que se indique.

Garantías bancarias

GNB Sudameris Comisionista de Bolsa ya radicó las garantías bancarias para llevar a cabo las compras de las participaciones accionarias de Grupo Sura Y Grupo Nutresa, por US$120,3 millones y US$346 millones respectivamente.



El Oferente otorgará como garantía una carta de crédito 'stand-by', cuyo beneficiario será la BVC, y está expedida por First Abu Dhabi Bank

Lea también: Los colombianos siguen siendo 'buenas pagas', pese a la crisis de la pandemia

Procedimiento para presentar aceptaciones

Quienes deseen participar en las ofertas, podrán formular aceptaciones a través de cualquier sociedad comisionista de bolsa que sea miembro de la BVC, dentro del periodo establecido para hacerlo (6 al 25 de abril).



Los gastos en los que incurran los accionistas para la aceptación y liquidación de la OPA correrán por su cuenta. Por ejemplo, la contratación de una firma comisionista implicará un pago de comisión, a cargo del aceptante de la OPA, comisión que está gravada con IVA de 19%.



Sin embargo, el oferente acordó con Servivalores GNB Sudameris, Acciones y Valores S.A. Comisionista de Bolsa, Alianza Valores Comisionista de Bolsa, Casa de Bolsa, Credicorp Capital, Global Securities y Larrain Vial Colombia, pagar pagar las comisiones correspondientes a las aceptaciones adjudicadas en los términos acordados entre dichas sociedades comisionistas y el oferente.



Las comisiones y el IVA de 19% que se generen de dichas operaciones estarán a cargo del oferente, lo que significa que las firmas no cobrarán importes adicionales a los destinatarios que acudan a las OPA por ese conducto.