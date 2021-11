Bolsa de Valores de Colombia anunció la suspensión de la acción de Avianca 

Luego de que la Corte de Nueva York confirmara el plan de reorganización de Avianca para emerger del Capítulo 11, la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, confirmó la suspensión de la acción de la aerolínea.



La especie de la compañía finalizó el pasado viernes en $42,50 con una caída de más de 30 %, mientras que en la segunda mitad del año descendió 84,92 % y en el año cayó 78,09 %



La compañía había anunciado el pasado 27 de octubre que cancelaría los registros que tiene actualmente en la Bolsa de Nueva York y en la BVC. Además, aseguró que en los primeros años de esta nueva compañía no cotizará en el mercado bursátil.



“Eso es una discusión con los reguladores, pero vamos a cancelar los registros que se puedan y no vamos a estar en bolsa al emerger. No significa que eso sea un estado permanente, creemos que tenemos que volver al mercado de capitales, porque es una fuente obvia de financiamiento, pero el plazo de eso al final lo van a determinar los inversionistas”, CEO y presidente de Avianca, Adrian Neuhauser.

Lea también: ¿Qué pasará con tiendas y empleados de La 14 tras la liquidación?, habla el líder del proceso



Así mismo, la aerolínea dijo que se acabará Avianca Holdings y “emergerá como una nueva compañía”, bajo el nombre de Avianca Group International Limited. Dicho pronunciamiento se dio luego de que se llevara a cabo una audiencia en el Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con Neuhauser, se espera que esta nueva compañía se constituya en el Reino Unido antes del cierre de este año.



“Creemos que la solución principal para cumplir con todos los requisitos del Capítulo 11 es emerger como una compañía nueva. Nosotros elegimos un lugar que respeta la ley americana y el Capítulo 11; un país donde hay operaciones; un país que no nos genera carga tributaria sustancial adicional; y un país que tiene amplios tratados de defensa de sus intereses económicos en los países donde nosotros operamos”, dijo el CEO de la compañía.



Avianca Group International Limited va a tomar el control de toda la estructura actual de las aerolíneas, manteniendo la misma razón social como empresa panameña.



La bolsa aseguró que "en consecuencia, producto de la suspensión de la acción, a partir de la fecha las órdenes vigentes y activas sobre la especie Pfavh fueron eliminadas del sistema automáticamente y no se permitirá el ingreso de órdenes, ni la celebración de operaciones de contado sobre esta especie, mientras se encuentre vigente la medida de suspensión. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las Operaciones que se celebraron con anterioridad y se encuentran pendientes".