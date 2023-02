Andi asegura que reforma a la salud no plantea una transición ordenada para las EPS

La Asociación Nacional de Industriales, Andi, expuso una serie de propuestas con el fin de aportar argumentos técnicos en el análisis del proyecto de ley de la reforma a la salud en Colombia y en un documento, plantea nueve inquietudes y ocho propuestas de mejora.



Inicialmente, el gremio preparó el documento de la reforma a la salud directamente en el modelo de atención, el mecanismo de intermediación financiera, la consolidación de un manual único tarifario, la transición del modelo actual, y advierte sobre un impacto fiscal insostenible.



Sobre esto, se aseguró que el modelo de atención actual puede afectar la atención a los usuarios dado que, según ellos, no se tiene claridad de quien asumirá el papel que las EPS cumplen hoy hacia los pacientes, tales como agenciamiento, articulación de la red, gestión del riesgo en salud, pago de incapacidades y licencias de maternidad, entre las que se mencionan.



Lea aquí: Gobierno priorizará los recursos de la adición presupuestal en la salud y la agricultura



En el documento se explicó que "bajo este modelo se pierde el derecho a la libre escogencia que ha sido fundamento del sistema actual. No resulta claro si el CAPirs (Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud) representa al usuario, si gestiona su riesgo en salud y también el financiero, si las Entidades territoriales conforman las redes y cómo se garantiza la atención por fuera del CAPIRS para el ciudadano en movilidad".



Asimismo, en la propuesta quedó señalado que “la Adres no ciuenta con la capacidad operativa para ser el pagador único del sistema de salud, lo que puede generar un colapso y consecuente falla en la atención”.

"No hay claridad sobre los criterios para la conformación de las redes y la participación de los prestadores privados, solamente se hace referencia a la prioridad que tendrá el prestador público. Es importante ofrecer claridad jurídica en este aspecto, así como incentivos para la participación de las IPS privadas", explicaron los empresarios.

Lo que propone la Andi

Sobre el modelo de atención, la Cámara propuso que las EPS pueden participar en su operación y mejora. "Es necesario implementar y asegurar el cumplimiento de los acuerdos entre EPS y prestadores, para eliminar las barreras de acceso que se generan por trámites innecesarios en autorizaciones para consultas, procedimientos, entrega de medicamentos, entre otros." Sobre esto, se propone una Política nacional de calidad para la atención en salud.



Una segunda propuesta relacionada con la articulación de los diferentes actores de salud para fortalecer la propuesta de la Atención Primaria, hace referencia a la creación de la Comisión Intersectorial para la Gestión de la Salud Pública (Ciges) y la formulación de un Conpes, con la hoja de ruta para la gestión intersectorial y la articulación entre las carteras responsables del manejo de los determinantes sociales de salud.



Puede ser de su interés: A más de 2,2 millones de dólares ascendieron ventas por e-Commerce de emprendedores en Cali en 2022



Cambio en el cálculo de las UPC (Unidad de Pago por Capitación)

El cálculo de la UPC, que hoy se realiza en función de la edad, el género y el territorio, dicen que puede modificarse para incluir como variable de cálculo el estado de salud de las personas (UPC por condiciones de salud).



"Esta modificación fomentará el equilibrio financiero y la solidaridad entre sanos y enfermos. También es necesario considerar pagos variables a los aseguradores de acuerdo con el desempeño, en términos de resultados en salud de la población afiliada", explicaron.



Sobre la Adres, a diferencia de lo que se dice en la reforma con la eliminación del 'Giro Directo' a las EPS, los empresarios propusieron fortalecer el mecanismo desde la misma entidad, argumentando que ha operado con éxito para el régimen subsidiado y en menor proporción en el contributivo.



Finalmente, solicitaron la reestructuración del Invima, y se propuso la financiación del Iets (Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud) con recursos del presupuesto general y la creación de una tasa asociada al registro sanitario por primera vez, con destinación a la realización de estudios de tecnologías a financiar con recursos de la UPC.