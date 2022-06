Aliste el bolsillo: lo que debe saber sobre el aumento del precio de la gasolina desde este mes

El precio del galón de gasolina empezará a subir de manera gradual en el segundo semestre del año debido a que el Gobierno Nacional no podrá seguir manteniendo los subsidios, tal como están hasta ahora, en el llamado Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles.



El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó que dichos auxilios no se podrán mantener por el déficit que arrastra el Fondo, en razón a los elevados precios del petróleo. En consecuencia, a partir de este mes o de julio el blindaje que tenían los precios de los combustibles, gasolina y acpm, durante varios años, y que favorecían a los colombianos empezará a reducirse.



El Jefe de la cartera de las finanzas públicas recordó que aunque el precio del petróleo se mantenga al alza, a escala internacional, en nuestro país no se traslada al precio interno, gracias a la existencia del Fondo, pero como la cotización del crudo está muy alta, el país debe solucionar el déficit de dicho fondo, que hoy va en $14,2 billones.

¿Cuánto va a aumentar?

El Ministro de Hacienda indicó que en la hoja de ruta que propuso el Gobierno Nacional para la gestión de este subsidio a corto plazo, está contemplado un plan razonable y gradual de convergencia entre el IP (Ingreso al Productor) y los precios internacionales, considerando en todo momento el poder adquisitivo de los hogares, especialmente, el de los más vulnerables.



En este sentido, se proyectan incrementos en el IP tanto en la gasolina como en el ACPM de $200 en junio y julio y de $250 en agosto; seguido de incrementos graduales y secuenciales, a partir de septiembre de 2022, de $400 y $250, respectivamente, hasta cerrar los diferenciales de compensación.



Lea también: A pocas horas de la decisión de la Fed, el dólar pierde $39 y bajó hasta los $3.939



Debido a que la razón de ser de este subsidio es salvaguardar a los colombianos de las volatilidades de los precios de los combustibles y evitar que ello implique una afectación en sus bolsillos, el Ministro de Hacienda indicó que la medida se adoptará con cautela y será objeto de estudio mes a mes para tomar la decisión más adecuada.



La decisión ha causado varios tipos de reacciones y una de las mayores preocupaciones ha sido su efecto en la inflación. No obstante, Restrepo indicó que, durante su administración, la gasolina ya ha tenido cuatro incrementos que han logrado controlarse. Incluso mencionó que los precios de la gasolina en Colombia están 60% por debajo frente a los demás países de la región.



“El valor de los combustibles seguirá subsidiado por mucho tiempo, pues estamos 60% por debajo de los precios de América Latina y los precios internacionales”. También agregó que el “boom petrolero” que hoy atraviesa el país, tendrá un impacto en 2023 y permitirá reducir en más de dos puntos porcentuales este déficit.



Por otro lado, precisó que el Fondo como instrumento de subsidios necesita recursos de financiación. Por esta razón, propone que sean incluidos en el Presupuesto General de la Nación y no llevarlo a la deuda pública como se acostumbraba hace algunos años, pues dijo que esto “no es transparente”, en medio de una entrevista con la FM.



Le puede interesar: Estados Unidos: Fed sube tasas en 0,75 puntos porcentuales, la mayor alza desde 1994



Restrepo mencionó que no incrementar los precios de los combustibles ha tenido un costo fiscal, como se observa ahora; por lo tanto, adicional a las medidas anunciadas, también están contemplados pagos en el Presupuesto de la Nación para cubrir este déficit.



“La transferencia de 2022 correspondería a los déficits causados y pendientes de pago desde el segundo semestre de 2021 hasta el primer trimestre de 2022, para un total de $14,2 billones aproximadamente. Igualmente, en 2023, 2024 y 2025 la Nación le transferiría al Fepc recursos por $19,1, $8,6 y $0,8 billones de pesos, respectivamente”, según el documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo de Minhacienda, que presentó esta semana.



Asimismo, dijo que están creando nuevas fuentes de financiación con los valores sobrantes de servicio a la deuda y los excesos de dividendos por parte de Ecopetrol.



Juan Carlos Vélez, presidente ejecutivo de La Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, Fendipetróleo, cree que el aumento debe ser gradual y que contemple las posibles consecuencias que este pueda generar en la economía del país y de los ciudadanos.



“Nosotros como gremio insistimos en que, si va a haber un aumento, no vaya a ser de un solo golpe porque, por ejemplo, tener un alza de la gasolina del 90%, para poner el combustible al valor real , generaría un impacto enorme en la economía y en la sociedad, a la gente le empezaría a golpear el bolsillo porque sí sube la gasolina, sube también el transporte público, entonces ese es un tema que debe manejarse con cuidado y por eso lo mejor es hacer aumentos graduales para que, a su vez, la economía se vaya ajustando”, dijo.