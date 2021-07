Deportivo Cali Vs. DIM: un empate sin goles donde también jugó el mal arbitraje de Jhon Ospina

En un juego marcado por el deficiente arbitraje de Jhon Alexánder Ospina, Deportivo Cali e Independiente Medellín igualaron este domingo en la noche 0-0 en el estadio azucarero, por la segunda fecha de la Liga colombiana.



Fue el Cali el que comenzó imponiendo las condiciones, impulsado por la movilidad de Jhon Vásquez, como suele suceder, pero Medellín fue tomando confianza poco a poco y terminó también mostrando su libreto al final de los primeros 45 minutos.



Esa primera parte fue más táctica que vistosa, pero pudieron los Azucareros ponerse en ventaja cuando apenas iban seis minutos. Un balón cruzado fue soltado por el arquero Andrés Mosquera y le dejó servida la pelota a Juan Camilo Angulo, quien, con perfil contrario al suyo, quiso hacer un globo, pero el arquero visitante corrigió y evitó que la esférica llegara al arco.



Tuvieron que pasar 18 minutos para que Medellín se zafara del dominio que ejercía el Cali y se arrimara a los predios del conjunto verdiblanco. Solo fue una intención, pero el equipo del ‘Bolillo’ Gómez comenzaba a sacudirse.



En el 28’, Agustín Vuletich intentó bañar al arquero Guillermo de Amores con un balón de larga distancia, pero el cancerbero uruguayo estuvo atento.



Cali intentó particularmente con Vásquez, que tuvo la marca encima, y Hárold Preciado se ubicaba como 9 en el área, esperando alguna opción o pestañeo del Medellín, pero no hubo tal oportunidad.



Michael Ortega se estrenó con los Azucareros después de once años de haber dejado el equipo, pero no trascendió.



El segundo tiempo mostró a un Cali más insistente, sobre todo por el costado derecho, con el ingreso de Franco Torres.



Y llegó el gol, pero lo anuló el juez central, en una jugada bastante polémica. Torres levantó un balón, Jorge Marsiglia lo cabeceó, el arquero no despejó bien y le quedó la pelota servida a Andrés Colorado, quien anotó. Pero Ospina determinó, tras revisión del VAR, que Vásquez empujó a un rival en la jugada.



Y casi inmediatamente vino un contragolpe de Medellín que terminó en penal, tras falta de Darwin Andrade y expulsión. Ejecutó Andrés Cadavid y de Amores se lució atajando.



Los visitantes habían ingresado al terreno a Díber Cambindo por Vuletich y el corpulento delantero causó problemas. Intervino en la jugada del penal y generó otras dos acciones de riesgo en la portería azucarera.



En adelante se vieron dos equipos más atrevidos en busca del gol, los verdiblancos heridos por sentirse perjudicados por el arbitraje y los ‘Poderosos’ tratando de aprovechar el hombre de diferencia.



Pudo haber gol de un lado o del otro, pero al final el juego terminó 0-0, empañado por las decisiones del árbitro, con la complicidad del VAR.



Deportivo Cali completa 4 puntos en la tabla de posiciones y en la próxima jornada volverá a ser local, cuando reciba al Atlético Bucaramanga, que viene de vencer a Santa Fe.

La síntesis

Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)

Árbitro: Jhon Alexánder Ospina



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade, Andrés Colorado, Jhojan Valencia, John Vásquez, Michael Ortega, Kevin Velasco, Hárold Preciado.

DT: Alfredo Arias

Cambios: Franco Torres por Kevin Velasco (46’), Duván Mina por Michael Ortega (61’)

Amonestados: Michael Ortega, Jhojan Valencia, Jhon Vásquez, Hárold Preciado

Expulsado: Darwin Andrade (73’)



Medellín: Andrés Mosquera, Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez, Juan Díaz, Adrián Arregui, Vladimir Hernández, Sebastián Hernández, Edward López, Agustín Vuletich.

DT: ‘Bolillo’ Gómez

Cambios: Javier Reina por Sebastián Hernández, David Loaiza por Adrián Aguerri, Díber Cambindo por Agustín Vuletich

Amonestados: Germán Gutiérrez, Adrián Aguerri, Andrés Cadavid