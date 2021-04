Deportivo Cali le ganó a Nacional y se metió en los 'playoffs' de Liga

Alejandro Cabra Hernandez

Deportivo Cali logró este sábado su clasificación anticipada a las finales del fútbol colombiano tras derrotar 1-0 a Atlético Nacional en Palmaseca.



El equipo del uruguayo Alfredo Arias fue más frente a un rival que llegó al partido clasificado y con la mente en la Copa Libertadores, y lo venció con una anotación de penal del volante uruguayo Gastón Rodríguez, quien le ha dado al equipo clase y goles: ya suma tres en los últimos dos juegos de Liga.



Con este resultado, los verdiblancos llegaron a 31 puntos y buscarán, en la última fecha frente a Millonarios, asegurar un cupo entre los cuatro primeros de la tabla para cerrar en condición de local su serie de cuartos de final.

Un partido serio

El equipo azucarero sabía de antemano que este juego frente a los verdolagas podía representar su boleto entre los ocho mejores. Y por eso jugó un partido a la altura, con seguridad defensiva y picante en ataque en algunos tramos del compromiso.



El tanto azucarero, sin embargo, nació de los pies del arquero Guillermo de Amores. El ‘Charrúa’ hizo un saque largo y preciso que cayó en los pies de Ángelo Rodríguez, ese delantero de bronce del Cali que, pese a sus complicaciones con el gol, sí que sabe generar peligro.



El sanandresano controló el esférico y fue al área con decisión, pero fue derribado por el defensa Olivera, por lo que el árbitro Jhon Hinestroza no se demoró en pitar penal.



Al frente del cobro se puso Gastón Rodríguez, quien con mucha precisión y calidad, venció al portero Quintana.



En el segundo tiempo, la escuadra caleña estuvo muy cerca de marcar de nuevo luego de una jugada en la que Jhon Vásquez y el Rodríguez uruguayo no pudieron concretar.



Cali controló el partido con cierta comodidad frente a un Nacional que no mostró mucha rebeldía.



El técnico brasileño Alexandre Guimaraes, timonel de los paisas, ratificó también que no le va bien en sus visitas al estadio del Deportivo Cali, donde acumula cuatro derrotas entre el 2019 y este 2021, tres cuando dirigía al América, y una con Nacional.



El equipo visitante solo mostró algo de peligro promediando el complemento con el ingreso al campo de los creativos Jarlan Barrera y Andrés el ‘Rifle’ Andrade, cuya sola presencia generó sensación de peligro.



Pero el Cali no regaló nada y aguantó muy bien, con un gran trabajo de Menosse en la defensa —se reivindicó tras unos partidos bastante flojos— y un Gastón Rodríguez que, pese al salir al minuto 72, fue la gran figura.



Sobre el final, los azucareros por poco anotan el segundo, pero el arquero de la visita salvó su arco de nuevo con dos paradas importantes. El 1-0 bastó para lograr una dulce clasificación.