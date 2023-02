Un reto diferente: La propuesta que le hizo el Deportivo Cali a su canterano Jorge Marsiglia

Jorge Marsiglia seguirá ligado al Deportivo Cali, pero esta vez como entrenador de las canteras, después de dejar el fútbol competitivo por problemas de salud.



Al exdefensor central se le descubrió en abril del 2022 una situación coronaria que pudo ser riesgosa en caso de haber seguido jugando.



El departamento médico del Deportivo Cali, después de los exámenes a los que fue sometido Marsiglia, y luego de consultar a eminentes cardiólogos de Colombia, Estados Unidos, España e Inglaterra, recomendó de inmediato el retiro del jugador de toda actividad física exigente.



Su último partido fue el 17 de abril de 2022 en el clásico vallecaucano frente al América, partido que terminó 1-1 en el estadio Pascual Guerrero.



Cuando Jorge Luis Pinto asumió como técnico del Deportivo Cali, consultado sobre Marsiglia, el timonel fue claro: "es un caso que no corresponde a la parte deportiva, sino a la parte administrativa y médica. Él no está trabajando con nosotros desde el primer día, pues entiendo que su parte médica no le permite, entonces no se quieren tomar riesgos”.



Sobre el futuro de Marsiglia, el presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, aseguró que la institución no lo va a desamparar en ningún momento.



"A Marsiglia lo vamos a arropar, le hemos propuesto que sea entrenador en las canteras del equipo; él debe comenzar pronto en esa posición y seguro que va a hacer un gran trabajo", dijo el directivo.



El exjugador de Sahagún, Córdoba, fue artífice en el título que logró el Deportivo Cali en el 2021.