¡Todo sorteado!: Deportivo Cali lidera el grupo 'C' de la Copa Libertadores femenina

Este viernes se sortearon los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2021 donde Deportivo Cali, vigente campeona de la Liga colombiana, e Independiente Santa Fe, subcampeona, representarán al país en el torneo continental.



Las verdiblancas serán cabeza del grupo C y tendrán que disputar el cupo para la fase final contra Alianza Lima de Perú, Universidad de Chile y un representante de Bolivia que todavía no se define.



Por su parte las 'cardenales', integrarán el grupo A y jugarán frente a Ferroviária de Brasil (actual campeona continental), Deportivo Cuenca de Ecuador y un representante de Paraguay.



El certamen internacional comenzará el próximo 3 de noviembre en territorio paraguayo y la final se disputará el 21 de noviembre en Uruguay.



Copa Libertadores Femenina 2021, fase de grupos



Grupo A

Ferroviária (Brasil)

Paraguay 2

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Independiente Santa Fe (Colombia)



Grupo B

Cerro Porteño (Paraguay)

Santiago Morning (Chile)

Yaracuyanos (Venezuela)

S.E. Kindermann (Brasil)



Grupo C

Deportivo Cali (Colombia)

Alianza Lima (Perú)

Bolivia

Universidad de Chile (Chile)



Grupo D

Corinthians (Brasil)

San Lorenzo (Argentina)

Nacional (Uruguay)

Paraguay 3