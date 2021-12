¡Son datos y hay que darlos!: Estadísticas, números y lo que se sabe previo a la final entre Tolima y Cali

La ansiedad está por las nubes para los equipos por parte del plantel y de la hinchada. Este miércoles se define el nuevo campeón en Ibagué en el duelo entre vinotintos y verdes.



Para este duelo se tienen presente los siquientes datos. Tolima busca su cuarta estrella y el Deportivo Cali la 'arisca' décima estrella.



Deportes Tolima acumula cuatro partidos sin perder como local ante Deportivo Cali en Primera A (2V 2E), marcando en promedio 2.5 goles por partido entre esos compromisos. Su última derrota en casa ante el

conjunto caleño en la categoría fue en marzo de 2018 (0-1).





Deportes Tolima ganó su único encuentro de finales como local ante Deportivo Cali hasta la fecha, 2-0 en diciembre de 2003. Incluso, desde 2002, el conjunto de Ibagué no ha perdido ninguno de sus ocho compromisos en casa ante Deportivo Cali en fases finales del torneo (6V 2E), marcando un promedio de dos goles por partido y dejando su arco imbatido en cinco ocasiones.



Deportivo Cali lleva dos partidos sin ganar en fase final de este torneo (1E 1D), después de haber ganado cinco de los seis anteriores en estas instancias (1E).



Como visitante, el conjunto caleño ha ganado en solo dos de sus últimas 10 visitas de fase final en Primera A (3E 5D).



En sus últimas cuatro finales disputadas de Primera A (2006, 2013, 2015 y 2017), Deportivo Cali ha disputado el partido de vuelta como visitante, y no ha ganado ninguno de esos cuatro compromisos (2E, 2D). El más reciente fue una goleada sufrida ante Atlético Nacional por el Apertura 2017 (1-5), tras haber ganado la ida en casa (2-0).



Deportes Tolima ha perdido solo dos de sus 27 encuentros disputados en esta Liga BetPlay DIMAYOR 11- 2021 (12V 13E, incluida fase final).



En torneos en los que ha disputado al menos 25 compromisos desde

2002, este es el menor registro de derrotas para el equipo de Ibagué.



Deportivo Cali tuvo una posesión del 67.4% ante Deportes Tolima en el primer encuentro de esta final. Es el segundo registro más alto del conjunto caleño en el torneo, tras un 68% vs La Equidad septiembre. Sin

embargo, en ninguno de sos dos compromisos se llevó la victoria (2E).



Por otro lado, el 32.6% de posesión de Deportes Tolima en la ida fue su segundo registro más bajo de este Liga BetPlay DIMAYOR I1-2021.



Gustavo Ramirez ha anotado cuatro goles en sus últimos tres partidos del torneo, necesitando solo cuatro remates al arco para consequirlo. El delantero del conjunto de Ibagué tiene una efectividad del 75% en ese

sentido, con seis anotaciones en ocho remates entre los tres palos hasta la fecha.



Harold Preciado ha participado en al menos un gol en cada uno de los seis partidos que ha disputado en el torneo desde el inicio de los cuadrangulares. El atacante de Deportivo Cali ha marcado site goles y asistido uno en esos seis compromisos, más que en sus primeros 16 encuentros del torneo (5 goles, 1 asistencia).



Deportes Tolima es el equipo que más contraataques realiza (19) y el que más contragolpes ha finalizado con remate (16, el doble que cualquier otro equipo). No obstante, solo han marcado gol en tres de ellos.



Deportivo Cali es el equipo que mayor proporción de sus remates realiza dentro del área en el torneo (62.4% - 211 de 338).



El conjunto caleño es, además, el segundo que más goles ha marcado dentro del área rival (35).