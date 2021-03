¡Sigue la pesadilla! Deportivo Cali perdió en Bucaramanga y continuó su descenso en la tabla

Francisco Henao

La película se repitió. Deportivo Cali dominó a Bucaramanga, creó llegadas con peligro, pero no vio gol. Y eso se tradujo en una nueva derrota, la segunda del torneo, y siete partidos sin conocer victoria por la Liga.



En el estadio Alfonso López de Bucaramanga, el Cali alargó su mala racha al caer 1-0 contra los ‘leopardos’, y aunque no salió del grupo de los ocho clasificados, sí quedó en una zona de riesgo en la tabla de posiciones.



Fue el Cali el dominador de los primeros 45 minutos y el que más iniciativa tuvo hacia el arco contrario. Apenas comenzaba el juego y los ‘azucareros’ ya generaban una opción de gol que tuvo como socios a Jhojan Valencia y Kevin Velasco, pero el extremo caleño no pudo definir ante la salida del arquero Juan Chaverra, quien atajó el remate.



Bucaramanga permanecía encerrado por el ímpetu con que salió el visitante para encarar el partido, pero en una transición rápida de defensa a ataque, el lateral Juan Pablo Zuluaga se proyectó por la derecha, un costado que padeció en el primer tiempo Darwin Andrade, y mandó un centro que fue conectado de cabeza por Álvaro Meléndez, en medio de los dos centrales, para vencer la valla de Guillermo de Amores. Era el minuto 12.



Tres minutos después pudo igualar el juego el equipo verdiblanco en un doble cabezazo en el área, primero con Andrés Colorado y luego con Hernán Menosse, que tuvo nuevamente a Chaverra bien parado en el arco bumangués y evitó el gol.



Deportivo Cali enfrentó al Bucaramanga en el Alfonso López. Foto: Dimayor / El País

En el minuto 25 tuvo que irse del terreno el central Jorge Arias, por el Cali, por lo que el técnico Alfredo Arias debió enviar al campo a Éduar Caicedo.



Justamente Caicedo entregó un balón mal en la salida de los ‘azucareros’ y por poco Jhonier Viveros sorprende a De Amores de media distancia.



No pudo definir el visitante en las dos ocasiones que tuvo —la falta de gol, el problema constante del Cali esta temporada— y por eso tuvo que irse derrotado a las duchas en el trámite de los primeros 45 minutos.



Para la etapa complementaria, el técnico Arias hizo dos modificaciones. Le dio la oportunidad al delantero uruguayo Gastón Rodríguez por Yeison Tolosa y a Marco Pérez por Michell Ramos. Tanto Tolosa como Ramos tuvieron poca trascendencia mientras estuvieron en la cancha.



En un cobro de esquina, los ‘azucareros’ tuvieron otra oportunidad, por medio de un cabezazo de Caicedo que, una vez más, encontró a un seguro Chaverra dentro de los tres palos de los ‘canarios’.



Presionó mucho el equipo verdiblanco en los primeros instantes del segundo tiempo, mientras los locales se defendían y enviaban constantemente balones al cobro de esquina. Y de esa manera el Cali bombardeaba buscando el cabezazo de Menosse o sus hombres más altos. El defensa uruguayo hizo un buen remate con la cabeza y el balón se encontró con la pierna de un defensa.



Una reacción del Bucaramanga en el minuto 58 por poco se traduce en la segunda anotación del equipo de Luis Fernando Suárez. Fue un remate cruzado de Viveros al ángulo superior izquierdo de De Amores, pero el cancerbero uruguayo se lució con una espectacular estirada y evitó el gol.



En el 73, Gastón estuvo a punto de estrenarse con un zurdazo de tiro libre que se estrelló en el palo derecho de Chaverra. Y tres minutos más tarde fue Pérez quien no pudo marcar, tras un limpio y efectivo pase de Gastón.



Cali se fue una vez más con las manos vacías. Cuatro juegos sin marcar gol. Y con riesgo en una apretada tabla de posiciones.