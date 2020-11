¡Rival definido! Deportivo Cali se medirá a Equidad en los cuartos de final de la Liga 

Daniel Molina Durango

Deportivo Cali ya tiene rival para los cuartos de final del campeonato colombiano: será la Equidad de Bogotá.

Este lunes, tras un sorteo, las balotas definieron los emparejamientos de las finales del rentado nacional, y quedó dictaminado que los azucareros se verán las caras contra un equipo como el bogotano, que aseguró su clasificación a esta instancia en la última fecha.

La serie entre verdiblancos y capitalinos comenzará en el estadio Metropolitano de Techo, el próximo fin de semana, y terminará en el estadio del Deportivo Cali.

Los dirigidos por Alfredo Arias tendrán que ratificar el favoritismo que tienen para avanzar a semifinales, pero deberán usar muy bien su nómina, ya que también están afrontando la Copa Colombia y la Copa Suramericana.

Este semestre el Cali ya se enfrentó a Equidad y el resultado fue de 1-0 a favor con anotación de Carlos Lizarazo.

Los azucareros fueron una de las mejores escuadras de la fase regular y sueñan con el título.



Las otras llaves quedaron así: Nacional Vs. América, Tolima Vs. Junior y Santa Fe Vs. Pasto.