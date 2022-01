¿Quién será el reemplazo de Hárold Preciado en el Deportivo Cali? El campeón busca delantero

Todavía no ha terminado el primer mes de 2022 y el Deportivo Cali sigue perdiendo fichas claves de su nómina. Luego de sufrir la baja del defensor Hernán Menosse, ahora se suma la posibilidad de que el goleador Hárold Preciado abandone la institución para esta temporada.



Ante la inminente salida del delantero que saliera goleador del campeonato pasado, el Comité Ejecutivo del ‘azucarero’ se enfoca en la búsqueda del reemplazo para la Liga, Superliga y Conmebol Libertadores.



El problema es que ya no hay mucho en el mercado local disponible para echar mano, debido a que ya casi todos los clubes en Colombia tienen sus nóminas listas y la chequera en el verdiblanco no es tan boyante como para sacar de algún equipo extranjero su atacante.



Sin embargo, dos nombres aparecen como principales sustitutos de Hárold Preciado para esta temporada 2022.



El primero de ellos es Hugo Rodallega. El delantero, que ya salió campeón con el Deportivo Cali en 2005, ha tenido varios intentos para regresar a Colombia, específicamente al América, pero no ha podido concretar nada por el momento.



Actualmente, Rodallega tiene contrato con el Bahía de Brasil, que esta temporada jugará la segunda división.



El segundo candidato es el delantero argentino Agustín Vuletich, quien jugó el último campeonato con el Independiente Medellín y no renovó su contrato, situación que sorprendió a todos, pues fue uno de los jugadores que tuvieron una aceptable temporada con el ‘Poderoso de la montaña’.