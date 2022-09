¿Portazo a Máyer? Presidente del Deportivo Cali nombró a un extranjero como posible DT

Una semana muy agitada en el entorno del Deportivo Cali a raíz de su mala campaña en la Liga del fútbol colombiano.



Los malos resultados que lo tienen último de la tabla de posiciones, último de la reclasificación y mirando de reojo al promedio en el 2023, tensan el ambiente de cara al remate del campeonato.



Tan solo dos días después de que el presidente del club, Luis Fernando Mena, ratificara el nombre de Máyer Candelo como técnico del verdiblanco y todavía sin jugar el compromiso aplazado frente al Deportivo Pasto, el mismo dirigente ya anunció otro posible candidato para reemplazar al caleño como entrenador.



"Martin Cardetti está ahí, por su hoja de vida hemos visto los logros que ha tenido, lo que me preocupa es si está dispuesto al aceptar el dinero (salario) que vamos a dar”, comentó el presidente del club a 'La Banda Deportiva'.



Le puede interesar: ¡Ratificado! Máyer Candelo seguirá como técnico del Deportivo Cali



El último club dirigido por el 'chapulín' Cardetti fue el Independiente Santa Fe, cargo en el cual no duró tres meses pues fue apartado por malos resultados. El año pasado fue el entrenador del Bogotá FC, donde logró clasificar a los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso.



Esto se suma a lo que se conoció la semana pasada sobre la gran posibilidad de que el profesor Jaime De la Pava regresara al Deportivo Cali. Las negociaciones existieron, pero al final no se tomó la determinación por parte del Comité Ejecutivo para contratar al entrenador vallecaucano.



Por el momento, Máyer Candelo es el técnico del conjunto 'azurareo' y cuenta, al parecer, con el respaldo total de los directos. O eso parecía.