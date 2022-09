¡Ratificado! Máyer Candelo seguirá como técnico del Deportivo Cali

Luego de un día convulso dentro del Deportivo Cali, el técnico Máyer Candelo continuará en el cargo y sucederá de igual forma con el presidente de la institución, Luis Fernando Mena.



Así se determinó este lunes en la noche tras una prolongada reunión del Comité Ejecutivo en la sede administrativa del equipo azucarero.



Antes de esa reunión, el presidente Mena había manifestado su apoyo individual a Candelo, a pesar de que el entrenador no ha ganado un solo partido de los que ha enfrentado en la Liga.



“Yo había tomado una decisión, pero hoy la cambio y respaldo totalmente a Máyer Candelo como técnico del Cali”, afirmó Mena en rueda de prensa previa a la reunión del Comité Ejecutivo de este lunes en la noche.



A la cita con los medios, Mena llegó con la carta de renuncia en la mano y aunque no hizo pública su dimisión, le dijo a El País que se sentía agotado y quería dar un paso al costado si es que él era el problema.



“Me han amenazado, se han metido con mi familia y por eso no pude soportar los insultos que me hicieron el domingo en la noche en el estadio al finalizar el partido con Bucaramanga (1-1)”, dijo Mena, visiblemente afectado por la situación.



La máxima cabeza de la institución ‘azucarera’ admitió que se sentó con Jaime de la Pava para ofrecerle la dirección técnica, y dijo, a reglón seguido, que había cometido una ligereza.



Para Mena, Candelo debe seguir siendo el técnico del Deportivo Cali pensando en un proyecto a futuro con los canteranos, que “son la caja fuerte del club”.



Simultáneamente, Gabriel Robayo, miembro del Comité Ejecutivo y a quien señalan de desastibilizar internamente el equipo, llegó a la sede de la Vásquez Cobo con su carta de renuncia.



“A mí me señalan de ser el que genera divisiones en el equipo y yo no tengo tanto poder”, afirmó Robayo, quien se declaró partidario de que Máyer Candelo continuara.



En ese mismo sentido se declaró Hárold Losada, otro de los miembros del comité, quien argumentó que lo mejor es que Máyer siguiera al frente del equipo.



Desde que llegó al banco caleño, Candelo ha dirigido 10 compromisos de los cuales ha empatado cinco y ha perdido cinco, sumando de esta manera cinco puntos que tienen al Cali en la cola de la tabla de posiciones.



Hoy, además de los 95 mil millones de pesos que tiene el Cali de endeudamiento, lo que más les preocupa a los hinchas ‘azucareros’ es la crisis deportiva que a partir del 2023 podría dejar a la institución verdiblanca al borde del descenso.



En la rueda de prensa, Mena reconoció que ha habido conflictos entre Candelo y el capitán Teófilo Gutiérrez, situación que ha empeorado la crisis interna del plantel.



“Aquí no hay niños, ni esto es un jardín infantil, Máyer y Teófilo deben respetarse mutuamente y estrecharse la mano para encauzar el equipo por su rumbo”, precisó el presidente ‘azucarero’.



Asimismo, Mena anunció, sin dar detalles, que está gestionando la llegada de recursos nuevos que podrían aliviar de manera importante el déficit financiero.

Así las cosas, presidente y técnico seguirán en sus cargos, tras una jornada en la que ambos estaban prácticamente afuera.