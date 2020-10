Daniel Molina Durango

¿Por qué Duván Vergara no llegó al Cali? Lucas Pusineri, ex DT verde, reveló la razón

Una de las novelas del mercado de pases del año pasado en Colombia, fue la de Duván Vergara, quien sonó fuertemente para reforzar al Deportivo Cali, pero que finalmente llegó al América, donde salió campeón y hoy en día es gran figura.

En ese momento (mediados del 2019), Duván buscaba regresar al país luego de una agridulce experiencia en el Rosario Central de Argentina, y fue el cuadro rojo el que le terminó abriendo las puertas para mostrar lo mejor de su fútbol.



El gran nivel mostrado por el extremo en los rojos, hizo que los hinchas del Deportivo Cali criticaran fuertemente al equipo por no haberse quedado con el jugador, que en un primer momento parecía que iba a arribar a las toldas azucareras.

Un año después de esa situación, Lucas Pusineri, entrenador del Cali en ese momento, le contó al programa radial 'De Taquito con Marino', la verdadera razón por la cual Vergara no se vistió de verdiblanco.

"Ese nombre no pasó por mí sino que pasó por otro lado. Nunca tuve la posibilidad de decidir porque nunca manejé esa posible vinculación", sostuvo el estratega argentino, hoy en día en el Independiente de Avellaneda.



Le puede interesar: ¿Colombia Vs. Uruguay se jugará con público? Esto dijo el alcalde de Barranquilla

Cuando le preguntaron a qué se refería con la expresión "pasó por otro lado", Pusineri indicó: "No tengo la menor idea. A mí me lo nombraron como en una charla de café, pero después no tuve algo concreto para decidir su vinculación o no".

Pusineri, quien salió de la dirección técnica del Cali en diciembre del 2019, también negó que su decisión de irse del equipo estuviera relacionada únicamente con el arribo del portero David González, como se llegó a rumorar.

"Fue un cúmulo de cosas lo que me llevó a tomar esa decisión", puntualizó.

Sin embargo, Pusinero confesó que tiene una muy buena relación con los directivos del Deportivo Cali, y que le gustaría regresar a dirigir al equipo verde en algún momento.

"Me alegra mucho que les esté yendo bien. El técnico actual, Alfredo Arias, está haciendo un muy buen trabajo"; sentenció.

Con Pusineri como entrenador, Cali tuvo un 2019 positivo, estando en los cuadrangulares de Liga en los dos semestres y llegando hasta la final de la Copa Colombia.

Presidente del Cali tiene otra versión

Por otro lado, Marco Caicedo, el presidente del Deportivo Cali, contó una versión muy distinta del caso Vergara, asegurando que fue Lucas Pusineri el que no quiso cerrar su vinculación.

"Yo fui el que le puso los tiquetes a Duvan Vergara, lo teníamos analizado, nuestra dupla era Palavecino - Vergara, pero en su momento Pusineri no dio el aval, porqué venía de fracasar en Argentina y el resto es historia", contó el presidente verdiblanco en el programa El Supercombo del Deporte.

¿Quién tendrá la razón?