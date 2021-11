Por el sueño de Libertadores: Deportivo Cali femenino debuta en La Copa ante Alianza Lima 

Llegó la hora. Deportivo Cali se estrena este jueves (3:30 p.m.) en la Copa Libertadores Femenina en Paraguay, ante el Alianza Lima del Perú.

Las ‘azucareras’ comienzan su sueño de conquistar el continente después del gran impulso de llegar siendo las campeonas de la Liga Femenina, en Colombia.



Sin embargo, el festejo por haber conseguido su primera estrella del campeonato local quedó atrás y ahora las dirigidas por el técnico Jhon Albert Ortiz se concentran en su debut copero frente al Alianza Lima.



Las caras nuevas

Pensando en la Copa Libertadores, el Deportivo Cali sumó varias fichas importantes que le puedan aportar a la consecución del torneo continental.



El equipo verdiblanco sumó ocho refuerzos para esta Copa, comenzando con las arqueras Priscila Tapia (costarricense) y Ángela Acosta; la defensora central María Peraza (venezolana), la lateral izquierda Laura Aguirre; las volantes Lorena Bedoya y Daniela Montoya, así como a las atacantes Tatiana Ariza y Manuela González.



“Creo que hicimos una buena escogencia y elección, no nos salimos de la idea y el modelo de juego que queremos, pensando más en ese recambio del once inicial del equipo que venía jugando”, manifestó el técnico Jhon Albert Ortiz.



Sepúlveda y Paví, por fuera

La guardameta campeona Sandra Sepúlveda no pudo acompañar al Deportivo Cali debido a que se le presentó la gran oportunidad de regresar al fútbol internacional, más específicamente a Israel, y en común acuerdo con la dirigencia y cuerpo técnico salió de la institución por la puerta grande.



Por su parte, la extremo Manuela Paví, figura del Cali en la Liga Femenina, sufrió una rotura de ligamento cruzado mientras entrenaba con la Selección Colombia y quedó descartada para la cita continental.

En su reemplazo llegó a última hora la delantera Manuela González, a quien el técnico Ortiz se refirió diciendo que “No es reemplazo de Paví porque ella es más de área y Manuela es extremo, pero buscamos una variante más en el ataque y tiene la experiencia que disputó Copa con América”.



Sin duda, para este primer juego de Copa Libertadores se verán varios rostros nuevos en el equipo verdiblanco.



Deportivo Cali se encuentra ubicado en el grupo C y los equipos con los que se medirá en fase de grupos son el Alianza Lima de Perú, Real Tomayapo de Bolivia y Universidad de Chile.