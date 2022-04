Otra salida en falso: Deportivo Cali cae ante Fortaleza en la ida de los octavos de la Copa Colombia

Deportivo Cali tuvo una nueva salida en falso, esta vez en Copa Colombia, al perder este miércoles 3-1 ante Fortaleza, un equipo de la B, en el estadio de Palmaseca.



Los azucareros, que vienen cumpliendo una penosa campaña en la Liga, cayeron sin atenuantes en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Colombia, ante un equipo que le jugó sin complejos.



En el primer tiempo el Cali fue el dominador, pero no pudo traducir en goles sus llegadas a predios del arquero Yimmi Gómez.



A los 19 minutos se acercó con un centro de Aldaír Gutiérrez que no pudo definir Ángelo Rodríguez. Los azucareros se volvieron a arrimar a los 25 por medio de Agustín Vuletich, pero le faltó precisión al argentino para abrir el marcador en Palmaseca.



El Cali tuvo su recompensa a los 32 con el gol de Ángelo Rodríguez, quien en plena área visitante definió para dejar sin chance al arquero Gómez.



Con el 1-0 se creía que el Cali pasaría de largo, pero llegó la sorpresa al Palmaseca con el empate de Fortaleza a los 44 minutos por medio de Kevin Aladesanmi.



Para el segundo tiempo en el local ingresó John Vásquez por Michell Ramos, pero Fortaleza salió en ese período a jugar con una mejor actitud que la mostrada en la etapa inicial.



Por eso llegó el segundo del visitante a los 54 minutos, luego de un remate imparable de Jaime Alvarado.



Con el marcador en contra, el técnico Rafael Dudamel echó mano de Teófilo Gutiérrez y de Santiago Mosquera por Mafla y Vuletich. Y aunque mejoró un poco, no le alcanzó.



Por el contrario, Fortaleza siguió haciendo su juego, sin presiones, y por eso logró el 3-1 que fue un baldado de agua fría para los verdiblancos.



A los 73 minutos Adrián Parra, en jugada individual, se sacó la marca de los defensores locales y remató para estirar la ventaja.



Con esa dura derrota los azucareros deberán buscar la remontada el próximo 11 de mayo en Bogotá para aspirar al tiquete para cuartos de final.