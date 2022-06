"Necesito un volante y un delantero": Rafael Dudamel, sobre actualidad del Deportivo Cali

Deportivo Cali atendió a los medios de comunicación este viernes en medio de la pretemporada. Los 'Azucareros' debutan en la Suramericana el próximo miércoles 29 de junio ante el equipo Melgar de Perú. Rafael Dudamel habló temas claves para la institución.



En primera instancia, el técnico venezolano fue consultado por el tema Dayro Moreno. Dudamel respondió ante esto: "En temas administrativos no me meto". Esto hace que no haya algún pronunciamiento oficial sobre la llegada del delantero nacido en Chicoral al verdiblanco.



Por otro lado, Dudamel se refirió sobre la situación del delantero Agustín Vuletich: "Conversé con Vuletich antes del partido ante

Boba Juniors y le dije que no estaba en mis planes. Si se queda es bajo su responsabilidad". Hasta el momento, el atacante argentino sigue en el equipo.



Rafael también habló sobre las contrataciones para el segundo semestre. Hasta el momento han llegado al equipo Germán Mera y Kevin Salazar.



"Le he manifestado a los directivos la necesidad de un volante de primera línea con experiencia y de un delantero, pero uno entiende la situación económica del club".



Por último, el entrenador venezolano compartió sobre la situación de algunos canteranos del equipo 'Azucarero'.



"Duvan Mina lo hemos enviado a Real Cartagena y juan Jose Cordoba a Fortaleza para que cojan mas calle. Le hemos dado la oportunidad de subir al primer equipo a Cabal, Cortés y Caicedo".



El comienzo de la Liga será el próximo 10 de junio. Deportivo Cali tendrá como primer rival a Jaguares.