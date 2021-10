Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, elevará protesta formal ante Dimayor 

Luego del partido del Deportivo Cali frente a Nacional por la vuelta de la semifinal de la Copa Colombia, el presidente Marco Caicedo confirmó que presentará una protesta formal ante Dimayor por la polémica que hubo tras la decisión del árbitro Ortega por una posible mano que hubo en el área del equipo verdologa que beneficiada a los azucareros sobre el cierre del encuentro.



Dicho hecho ha desatado un debate desde la noche del jueves, después de que hasta el mismo Dudamel dio unas fuertes declaraciones en la rueda de prensa post partido.



"Cuando te toca analizar una jugada y el cheque sale de los mismos que están siendo beneficiados entonces queda a interpretación... Quedo preocupado porque Ortega me dijo que la pelota NO había dado en la mano, que era abdomen" dijo el técnico venezolano.



Por eso, el presidente Marco Caicedo, aseguró que presentará esta protesta, sumando que no es la primera vez que el Deportivo Cali siente que se ha visto afectado por las decisiones arbitrales.

#ZonaLibreDeHumo al aire "Me reservo mi opinión con lo del VAR y el arbitraje esta noche, mejor esperemos a ver que pasa" Marco Caicedo, @AsoDeporCali pic.twitter.com/cgu28mIsTm — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) October 21, 2021



Se está a la espera que haya un comunicado oficial por parte de la institución en la que se explique cómo sera dicha protesta y qué desenlace podría presentar Dimayor.

