Marco Caicedo: "Agradecemos lo que nos dio Preciado, pero se fue por 180 mil dólares al mes"

El presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, habló en rueda de prensa realizada en la sede norte del club para aclarar varios aspectos con respecto a la actualidad del equipo verdiblanco.



El primer aspecto que resaltó el dirigente fue el respaldo con el que hoy cuenta el técnico Rafael Dudamel: “Con el profesor ha sido un respaldo absoluto. Nos hemos reunido y él ha expuesto sus razones. Nosotros armamos un equipo con lo que él nos pidió. Él tiene nuestro respaldo absoluto, el de todo el Comité”.



Deportivo Cali pasa por una de sus peores crisis deportivas en los últimos años, pues en ocho fechas disputadas el 'Azucarero' es último de la tabla de posiciones con solo cuatro puntos, de 24 disputados.



“Esto es normal cuando un equipo queda campeón. Tal vez hay guayabo, pero esto es fútbol y podremos salir de esta situación. El fútbol sigue y la vida sigue”, dijo Marco Caicedo.



Sobre la falta de resultados manifestó: “El fútbol es de resultados. Nosotros no estamos pegados del título y sabemos que debemos conseguir resultados. La pareja de volantes de primera línea no nos han funcionado y el profe está trabajando en eso. Tenemos que recuperar la confianza”, manifestó Caicedo.



Otro de los aspectos que mencionó el presidente del Deportivo Cali fue el supuesto rifirrafe con Cortuluá, por el tema de Andrés Colorado: “Con la salida de Colorado le imploramos a 'Nacho' de poder retenerlo pero al final no fue posible. Queríamos tenerlo, claro que si. No teníamos la capacidad económica hace años para comprarlo. Martán tenía unos valores exorbitantes y la verdad es que no había la plata hacerlo”.



Acerca de la sorpresiva salida de Hárold Preciado indicó: "Hicimos todo lo posible para dejarlo. Yo solo tengo agradecimiento a Hárold por todo lo que no dejó. El Deportivo Cali le cumplió y él se fue por 180.000 dólares al mes".



El tema refuerzos:

Sin duda en el Deportivo Cali quedaron muchos vacíos por la salida de varios jugadores que fueron importantes en la consecución del título de 2021.



Sin embargo, el presidente Marco Caicedo manifestó que se han realizado todos los esfuerzos para traer los reemplazos ideales de quienes partieron hacia otros clubes.



“Con Hugo Rodallega tuvimos varios acercamientos. Tuvimos una última cercanía con él hace dos semanas y nos tocó cerrarlo por que era una cifra demasiada alta”, dijo Caicedo.



Sobre la llegada de Agustín Vuletich, Luis Fernando Mena dijo: “Vuletich está en el proceso. Está haciendo los exámenes médicos y están haciendo el proceso de contrato, pero si es un hecho. Esperemos que esté listo lo más pronto posible. El equipo no está en condición de más contrataciones, este el el último”.



“Nosotros a Ibarguen ya lo teníamos cerrado. Alguien filtró el tema de su contratación y con eso se dañó el negocio”, puntualizó el presidente Marco Caicedo.



Las finanzas del club:

El Comité Ejecutivo del Deportivo Cali aclaró la actual situación económica del equipo, de cara a la temporada 2022.



“Nos tiene preocupados el tema por los dos años de pandemia que hemos vivido. Tenemos los ingresos de los jugadores que están por fuera como Palavecino, Jhon Lucumí y Bennedetti. Con la propiedad raíz pudimos hacer negocio y conseguimos 25.000 millones de pesos”, dijo Marco Caicedo.



Acerca de los premios del año pasado y los rumores sobre un posible boicot por el no pago de ellos por parte de los jugadores, el presidente 'Azucarero' aclaró: “Los premios estamos totalmente al día, tanto en pagos como en acuerdos con los jugadores. Todas las obligaciones con ellos. Nosotros les pagamos los premios hasta la final y por haber quedado campeones les pagaremos lo pactado con el primer partido de Libertadores”.



“El déficit pasivo del Deportivo Cali hoy está en 90.000 millones de pesos”, puntualizó Marco Caicedo.



Por lo pronto, el equipo verdiblanco deberá alistar lo mejor disponible de su nómina para enfrentar este domingo a las 4:05 de la tarde al Unión Magdalena, en Santa Marta, momento clave que buscará el técnico Rafael Dudamel para retomar el triunfo y aliviar poco a poco la presión por los malos resultados y ser últimos de la Liga.