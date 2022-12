Luis Fernando Mena: "Me duele pensar que pesa más el bolsillo que el escudo que suelen besar"

El presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, atendió a los medios de comunicación este viernes para responder las inquietudes acerca de la complicada situación del conjunto 'azucarero'.



Y es que desde el 1 de diciembre los futbolistas entraron en cese de actividades, justificados en los sueldos atrasados y dineros adeudados por parte de la institución.



Sobre ese tema de el paro de jugadores, el presidente del verdiblando dijo: "Me siento dolido, hice muchos esfuerzos para cumplirles y no lo respetaron. Me duele pensar que pesa más el bolsillo que el escudo que suelen besar"



El máximo dirigente del conjunto 'azucarero' fue enfático en afirmar que: "No permitiremos ningún acto que pretenda pasar por encima de la institucionalidad del club... Yo creo que llevar este escudo es honor, es responsabilidad, es amor y respetarlo".



"Ellos (los jugadores) trazaron una línea y no lo van a volver a pasar. Yo trace la mía y en ese espacio no se va a circular, esa línea hay que respetarla y no manosearla", complementó Luis Fernando Mena.



En el mes de noviembre hubo un acuerdo entre los directivos del club y los jugadores donde pusieron como fecha límite el 30 de ese mes para que les fueran cancelados la totalidad del dinero adeudado. Sin embargo, esto no ocurrió y por eso se presentó el cese de actividades.



Por su parte, el director deportivo, Carlos Eduardo Velasco, dio claridad sobre la deuda con lo jugadores afirmando que: "En lo salarial, todos están al día. Lo que se está debiendo en este momento es un tema de patrocinios y es solamente a 3 jugadores".



Además, reveló cuál es su mayor miedo de cara a la temporada 2023: "El temor nuestro es que el técnico Jorge Luis Pinto abandone el barco. Sería una pérdida para la institución y para el fútbol colombiano si se va".



Acerca de las posibles sanciones para los futbolistas que entraron en paro, el presidente Luis Fernando Mena fue claro en afirmar: "El club ha sido muy prudente en todos estos temas legales pero no vamos a permitir que se difame. Teniendo en cuenta los descargos vamos a examinar cada caso en concreto".



Entre los involucrados estaría el delantero Teófilo Gutiérrez, quien se encuentra en Barranquilla por estos días a la espera de que el conjunto 'azucarero' le entregue el dinero que le adeudan para regresar.



Al final, el presidente del Deportivo Cali le envió un mensaje al grupo de futbolistas: "Los jugadores que puedan y quieran quedarse, les pido que tengan sentido de pertenencia. Que hagan lo que tienen que hacer en la cancha".