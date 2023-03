Lo que debe mejorar Deportivo Cali para sacar un buen resultado ante Santa Fe en Bogotá

Deportivo Cali visita este martes al Santa Fe en juego pendiente de la jornada 2 de la Liga colombiana con objetivos claros para enderezar el rumbo y regresar a la victoria, una tarea pendiente y urgente en el torneo.

Lo primero que deberá mejorar el elenco del profesor Jorge Luis Pinto será su forma de juego ante los 'cardenales' en el cotejo de esta noche en el estadio El Campín de Bogotá.

Lo tarea inicial que debe hacer Deportivo Cali este martes en la noche es dejar la presión en el camerino y enfocarse en hacer un partido redondo, que le permita sumar los tres puntos.



Debe haber tranquilidad, sobretodo a la hora de manejar el balón.



El Cali, además, necesita ser solidario en todas sus líneas para atacar en bloque y defender de la misma manera.



Debe tener cuidado con la dupla Sambueza-Enamorado, que es la que viene sosteniendo el juego ofensivo de los cardenales.



En ataque es necesario acompañar mejor a Kevin Viveros para tener más alternativas a la hora de definir en el arco santafereño.

Una serie de correcciones al estilo de juego y que en el pasado le privaron de conseguir mejores resultados por errores puntuales.

Ojo al descenso

La situación en esta tabla ya empieza a inquietar a los seguidores del Cali.



Los azucareros están en la casilla 16 con 1.20 de promedio. Superan al Once Caldas (puesto 17 con 1.17), a Alianza Petrolera (18 con 1.09), a Unión Magdalena (casilla 19 con 1.00 de promedio) y al último en esta clasificación, Atlético Huila, que registra 0.88 de promedio.



Los opitas jugaban anoche con el Once Caldas, justamente dos equipos que están por debajo del Deportivo Cali en esta tabla.



Los verdiblancos requieren enderezar pronto su camino o hacer fuerza para que esos equipos que están detrás suyo, no los superen en puntos al final del torneo.

El cotejo entre capitalinos y caleños se disputará este martes a partir de las 8:00 p.m.