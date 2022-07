La verdad de otra novela: ¿Teófilo Gutiérrez deja al Deportivo Cali y regresa al Junior?

Una nueva novela comenzó a tomar forma en el fútbol colombiano y su protagonista es Teófilo Gutiérrez, capitán del Deportivo Cali.



En redes sociales se ha mencionado mucho la posibilidad de que el delantero barranquillero deje las toldas verdiblancas para regresar al Atlético Junior.



El País consultó varias fuentes en el Deportivo Cali y el mismo Junior, y todos coincidieron en que no hay nada de cierto sobre un posible retorno de Teófilo al cuadro tiburón.



"Eso es falso", le dijo a El País un dirigente del Junior, en tanto que Máyer Candelo, nuevo técnico del Deportivo Cali, aseguró que "a Teófilo los directivos le dieron un permiso para que fuera a Barranquilla a solucionar un problema personal, y este lunes estaría de regreso".



Sin embargo, una fuente cercana a la directiva del Cali, que pidió la omisión de su nombre, señaló que "A Teo como que lo quieren llevar al Junior otra vez, pero eso depende de don Fuad Char ya que ellos tuvieron un problema cuando el jugador salió del equipo".



La versión fue corroborada por medios de prensa de Barranquilla, que aseguraron que "el empresario de Teófilo acercó su nombre de nuevo al Junior, pero no obtuvo respuesta por parte de los directivos".



En consecuencia, Teófilo debía presentarse este lunes a entrenamientos con el Deportivo Cali y lo más seguro es que continuará de azucarero ya que, por ahora, no tiene ambiente entre los dueños del Junior para regresar al equipo que lo lanzó al estrellato en el fútbol.