La final Deportivo Cali-Santa Fe rendirá homenaje a Myriam Guerrero, pionera del fútbol femenino

En desarrollo de la final de la Liga Femenina, Cerveza Aguila con el apoyo de Dimayor y Deportivo Cali anunció el cambio simbólico del nombre del estadio de Palmaseca por 'Estadio Deportivo Cali - Myriam Guerrero' en homenaje a una de las pioneras del fútbol femenino en Colombia y con el objetivo de seguir impulsando la visibilización de esta categoría.



El nombre Myriam Guerrero, es en honor a quien es reconocida hoy como la pionera del fútbol femenino en el país, primera capitana y única entrenadora de la Selección Colombia Femenina.



Myriam Guerrero ha dejado una huella en el fútbol femenino, no solo al ser la primera representante del balompié colombiano en el fútbol del exterior, sino también por su labor en el desarrollo de este deporte a través de la lucha por la equidad de género.



“En Bavaria con nuestra marca Cerveza Aguila nos dimos cuenta qué, todos los estadios en Colombia que cuentan con nombres de reconocidas personalidades son nombres representantes del género masculino, por eso hoy bajo nuestra plataforma de fútbol femenino, Hinchas Completos y con el apoyo de estos grandes aliados, quisimos resaltar la importancia del rol de la mujer en el Fútbol Profesional Colombiano y seguir trabajando para cumplir nuestro gran sueño de visibilizar y potenciar esta categoría en el país”, afirmó Angélica Alvarado, directora de Cerveza Aguila.



“Seguimos trabajando en todo tipo de iniciativas que le agreguen valor a nuestra Liga Femenina BetPlay Dimayor. Estás iniciativa que nos presentó Aguila fue muy interesante y por eso no dudamos en buscar la manera de realizarla. El apoyo del Deportivo Cali fue fundamental para acceder a cambiar el nombre de manera simbólica por los 90 minutos y hacer el reconocimiento a esta mujer, que representa los valores y virtudes de nuestras deportivas”, manifestó Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor,



“Nos sumamos a esta iniciativa para seguir demostrando el apoyo al fútbol femenino, no es casualidad que estemos jugando esta linda final, como institución estamos comprometidos con el desarrollo de muchos y muchas jóvenes para que se desarrollen integralmente por medio del deporte y en honor a las mujeres hemos decidido que por este partido nuestro estadio lleve el nombre de Myriam que es un icono para todos”, comentó Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali.



El cambio del nombre del estadio se verá reflejado en diferentes formatos como Google Maps y en las instalaciones digitales del estadio durante el encuentro. Así mismo, la iniciativa busca impulsar a otros países a sumarse al movimiento y generar más estadios en Latinoamérica con nombres de figuras y personalidades femeninas que resalten la categoría y sean bandera en la lucha por la igualdad de género.

El juego por el título entre Cali y Santa Fe se disputará este domingo a partir de las 8:00 p.m.