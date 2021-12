Jorge Marsiglia: "Si bien no entramos como favoritos, estamos para ser campeones"

El miércoles pasado, Jorge Marsiglia pudo marcar un gol inolvidable, pero el arquero Aldair Quintana lo evitó. Fue una chalaca. Habría sido el tercer tanto en el categórico triunfo 1-2 del Deportivo Cali sobre Atlético Nacional en el mismísimo estadio Atanasio Girardot de Medellín. Otra vez será...



Y la posibilidad hay que tenerla latente, porque a Jorge, nacido en Sahagún (Córdoba) el 19 de febrero de 1999 (22 años), le gusta el gol. Antes de ser defensa, fue centrodelantero. Pero los entrenadores comenzaron a retrasarlo en su posición hasta dejarlo como zaguero central, y como tal terminó de formarse en esa jugosa cantera que tienen los ‘Azucareros’.



“Con el Cali tengo ya dos goles”, dice Jorge, quien sueña marcarle hoy al Atlético Junior en duelo por la quinta fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales, en el estadio verdiblanco, en Palmaseca.



Con un empate, el Cali tendría para clasificar, con una fecha de anticipación, a la final de la Liga colombiana, luego de eliminar a Nacional y Pereira, y cerrar la lucha solo con los ‘Tiburones’, que están obligados a ganar para prolongar el suspenso.



El País habló con Marsiglia sobre lo que pasó contra los ‘Verdolagas’ y lo que viene de cara al gran objetivo, que es el título, con Junior en el camino esta tarde.



Deportivo Cali entró a los ocho como uno más y terminó eliminando antes de dos fechas al gran favorito al título, Nacional. ¿Cómo analiza eso?

Si bien no entramos como favoritos, tenemos claro que estamos para ser campeones. Somos conscientes de lo que tenemos, estamos para más cosas. Nacional es un rival duro, aunque no esté en su mejor momento, y planteamos dos buenos partidos contra ellos. Demostramos la jerarquía y la ambición de ir por el título.



¿Cuál ha sido la clave en estas semifinales?

Siempre hemos confiado en el trabajo que hemos hecho desde que estaba el ‘profe’ Arias y ahora con el ‘profe’ Dudamel, y eso está dando resultados en estos momentos.



¿Qué cambió con Dudamel?

Nunca hemos dejado de creer. El ‘profe’ nos ha fortalecido mentalmente, cada jugador está cumpliendo en sus funciones y en la cancha se ha visto. Hay que seguir por ese camino, porque estamos a un paso de clasificar a la final.



¿Esperaban esa victoria tan categórica ante Nacional en Medellín?

Este es el Deportivo Cali, un equipo que sale por el triunfo a cualquier cancha. Sabíamos que iba a ser un partido duro con un gran rival ante su gente, pero la presión era para ellos y debíamos aprovechar su desespero. Pudimos convertir dos goles y aguantar el resto del partido.

La cuenta pudo ser más amplia luego de una chalaca que ejecutó usted y que atajó Aldaír Quintana…



Fue una jugada de tiro de esquina que tenemos muy bien trabajada, pero no salió como pensábamos. El balón cayó justo donde yo estaba y tuve que ser recursivo para hacer esa acrobacia, cuyo remate sacó muy bien el arquero.



Viene Junior hoy y con un empate el Cali puede ser finalista...

Junior que un equipo que juega muy bien, tiene grandes jugadores, tiene chance de llegar a la final y viene a pelearla, pero nosotros estamos en nuestra casa, con nuestra gente, conscientes de que tenemos que dar ese paso firme para ir por el título.



¿Ya tiene estudiados los movimientos de Edwuin Cetré?

Claro, es un jugador que está en un gran momento, viene de marcar goles contra Pereira. La idea es controlarlo bien, anular todas sus virtudes. Un solo jugador no puede contra once.



Será clave el apoyo del público...

Ya se agotó la boletería. Es bonito saber que la gente nos está acompañando, como lo hizo contra Nacional. La fiesta no es solo de nosotros, sino de la hinchada, y vamos a salir a darlo todo por esa alegría que tanto se merece.



¿Qué ha sido lo más complejo de este cuadrangular?

Entre comillas fue denominado el ‘grupo de la muerte’. No nos daban como favoritos, pero en finales las cosas son diferentes. Estamos de líderes, a un paso de la final, pero cada partido es duro y no podemos dar ventajas porque nos cobran.



A veces las cosas aparentemente más sencillas se complican. ¿Cómo hay que afrontar un juego como este contra Junior?

Con tranquilidad, humildad, pero también con una mentalidad muy fuerte, creer en nuestro juego y ejecutarlo, como hemos venido haciendo, para sacar adelante la victoria.



En las redes sociales vimos un video de ustedes muy eufóricos en el camerino tras la victoria contra Nacional. ¿Se sienten ya en la final?

Por todo lo que significa ganarle a Nacional, por lo que había pasado antes en Copa Colombia, por el incidente del ‘profe’ Dudamel con la tablet, estábamos muy felices. Pero ese fue solo un escalón más, somos conscientes de que falta dar otros pasos definitivos.



¿Usa mucho la tablet Dudamel en las charlas técnicas?

Él utiliza mucho las ayudas audiovisuales, buscando detalles para corregir, las maneras de hacerle daño al rival, y eso te proporciona muchas herramientas a la hora de encarar los partidos.



¿Qué ha cambiado en el juego de Marsiglia desde que está Dudamel?

La mentalidad. Dudamel te exige mucho dentro del terreno de juego y trabaja con el jugador para que tenga mentalidad ganadora, para dar siempre más de lo que se puede.



¿Qué tan cerca está la décima?

Hay que jugar los partidos primero. Nosotros estamos conscientes de que tenemos la clasificación a un paso, y en ese sentido vamos a dejarlo todo en la cancha por el título, para darle esa alegría a la hinchada.



Sería lindo marcarle a Junior, un equipo que no es tan lejano de los afectos de Jorge…

Junior es un equipo que me gusta, pero mi corazón y mis sentimientos están con el Deportivo Cali, que me lo ha brindado todo desde un principio. Siempre es lindo marcarles a los grandes y más cuando es un partido para ir a la final.



¿Si llegara un gol suyo, a quién se lo dedicaría?

A mi abuela, que ya no se encuentra conmigo. Ella está con Diosito en el cielo, pero sigue siendo fundamental en mi vida. Todo es por ella.



Datos

Hárold Preciado es el goleador del Deportivo Cali en la Liga, con 10 anotaciones.



Teófilo Gutiérrez enfrentará por tercer vez a Junior, su exequipo, desde que está jugando con el Deportivo Cali. Aún lo le ha marcado gol.



Luego del partido entre Deportivo Cali y Atlético Junior será el juego entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira, a las 8:00 p.m., en el estadio Atanasio Girardot. Será un juego de trámite, porque ambos equipos están eliminados.



Nacional, que era el gran favorito del grupo, tiene 2 puntos, los mismos que el Pereira, que es colero.



Ficha técnica

Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)

Árbitro: Wílmar Roldán

Hora: 5:45 p.m.



Probables formaciones

Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Kevin Velasco, Andrés Balanta, Jhojan Valencia, John Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Hárold Preciado, Ángelo Rodríguez.

DT: Rafael Dudamel



Atlético Junior: Sebastián Viera, Marlon Piedrahíta, Danny Rosero, Hómer Martínez, Gabriel Fuentes, Larry Vásquez, Dídier Moreno, Edwuin Cetré, Fabián Sambueza, Fredy Hinestroza, Carmelo Valencia.

DT: Arturo Reyes