Jorge Luis Pinto: "No me arrepiento de nada de lo que dije el lunes"

Deportivo Cali alista lo que será el juego de vuelta de la primera fase de la Copa Colombia frente al Barranquilla FC este jueves, en la cancha del estadio de Palmaseca.



El conjunto verdiblanco se trajo un empate a tres goles de la capital del Atlántico y ahora en su casa tiene la gran oportunidad para avanzar de ronda.



"Los mismos 11 jugadores que disputaron el juego ante el Barranquilla F.C. estarán este jueves en cancha para el compromiso de vuelta", resaltó el técnico Jorge Luis Pinto.



En la misma conferencia de prensa, el dt santandereano fue consultado por las declaraciones entregadas el pasado lunes luego del empate a un gol frente a Águilas Doradas.



"No tengo nada que hablar con él y él no tiene nada que hablar conmigo. En el primer tiempo se jugaron 27 minutos y en el segundo se jugaron 23 minutos; que vergüenza para el fútbol. Ratifico totalmente las palabras que dije, no cambio ninguna sola palabra", resaltó Jorge Luis Pinto.



Cabe recordar que el técnico verdiblanco criticó fuertemente la forma cómo viene trabajando el profesor Lucas González a Águilas Doradas, hasta el punto de usar términos como 'marrulleros'.



El duelo de vuelta entre Deportivo Cali y Barranquilla F.C. por la vuelta de la fase I de la Copa Colombia se disputará a las 8:00 p.m.