Jorge Luis Pinto: "Millonarios ganó bien, nunca cortó el juego y eso lo reconozco"

Deportivo Cali sufrió su segunda derrota en línea por la Liga colombiana al caer en su visita al estadio El Campín por 2-0 frente a Millonarios, por la séptima jornada del campeonato.



Al final del juego, el técnico Jorge Luis Pinto atendió a los medios de comunicación y reconoció de entrada lo hecho por su rival: Hoy Millonarios ganó bien, nunca cortó el ritmo de juego, nunca detuvo el partido, eso me satisface, eso es darle un buen mensaje al fútbol”.



Pinto reconoció igualmente la entrega de sus dirigidos en el duelo disputado en el estadio El Campín: "Contento no podemos estar. A pesar del esfuerzo que hicieron los jugadores hoy, correr en la altura de Bogotá no es fácil y le reconozco eso al equipo".



"Mal no hemos jugado. Si bien hoy no fue buena la presentación el equipo está echando para adelante, está jugando bien. Diga lo que se diga, mal o bien buscamos el arco contrario", enfatizó el estratega santandereano.



Acerca del trabajo de Kevin Velasco en cancha, donde estuvo jugando por momentos como extremo y otros en el medio del campo, dijo: "Por las bandas encontramos algo, no fue malo el trabajo. El jugador (Kevin Velasco) se tiene que acostumbrar a cubrir varias posiciones, unas de las funciones tácticas del partido fue abrir la cancha y lo hicimos".



De nuevo Jorge Luis Pinto fue consultado por el tema del descendo, a lo que respondió diciendo que: "Por la cabeza de nosotros no nos pasa nada diferente que subir y escalar, estamos comprometidos todos, estamos convencidos de que vamos para arriba y para adelante".



El próximo partido del Deportivo Cali será este sábado 11 de marzo ante el Atlético Bucaramanga a las 4:00 p.m., en la cancha del estadio de Palmaseca.