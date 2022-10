Jorge Luis Pinto: "Indudablemente algunos no podrán continuar en el Cali para 2023"

Deportivo Cali se despidió de la Liga colombiana con victoria frente a Patriotas por 1-0, con anotación del sanandresano Ángelo Rodríguez a los 74 minutos.



Los 'azucareros' con esta victoria terminaron en la posición 18 de la tabla de posiciones con 16 puntos de 60 posibles en este segundo semestre.



Al final, el técnico Jorge Luis Pinto entregó su balance de este último juego y de lo que viene para el equipo de cara al 2023.



"Lo bueno de hoy es que el equipo progresó mucho, evolucionó en muchos aspectos, lo malo es que no pude ver a todos los jugadores como quería", comentó el estratega santandereano.



Sobre las posibles salidas en el Cali en el otro año manifestó Pinto: "Hemos venido valorando a los jugadores, los medios tal vez estan apurados por saber a quien saco o no, la proxima semana tendremos reuniones constantes con las directivas para valorar esos topicos".

​

Acerca de los trabajos de cara a la temporada 2023, esto dijo el estratega santandereano: "Estamos definiendo el trabajo con los jugadores para 2023. Por ahora, habrá un descanso, vendrá el grupo a trabajar, luego otras vacaciones y desde el 2 de enero comenzamos el programa de trabajo".



Aunque también reconoció que desde el lunes comenzará a mirar lo que será la llegada y salida de jugadores: "A partir de esta semana vamos a empezar a mirar alternativas, indudablemente algunos no podran continuar".