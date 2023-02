¿Jackson Martínez al Deportivo Cali? Directivo del equipo azucarero habló sobre esa posibilidad

Jackson Martínez no arregló condiciones económicas con el Independiente Medellín y por eso sigue siendo jugador libre.



El delantero chocoano, que hace unos tres años no juega por una lesión de tobillo, se entrenó con el cuadro rojo de Antioquia a la espera de, como él mismo lo dijo, terminar su carrera en el equipo donde comenzó.



Sin embargo, en lo económico Jackson y el Medellín no se pusieron de acuerdo y por eso optaron por distanciarse, a la espera el jugador de una propuesta en Colombia o el exterior.



Debido a eso, desde Medellín surgió el rumor de que el Deportivo Cali estaría interesado en el exdelantero del Medellín, de la Selección Colombia, del Porto de Portugal y del Atlético de Madrid, entre otros equipos.



Consultado sobre el tema, un directivo del Deportivo Cali desmintió tajantemente esa versión y esa posibilidad.



"No es cierto, el Cali tiene muchos problemas económicos como para pensar en traer a Jackson. Antes estamos recortando por todos lados para aliviar la parte financiera", dijo Hárold Losada, miembro del Comité Ejecutivo del cuadro verdiblanco.



Otro directivo del Deportivo Cali también negó la versión de una posible llegada de Jackson, argumentando que "ya tenemos nuestros delanteros, está el paraguayo Gustavo Ramírez, Adrián Parra y un muchacho con proyección como Roger Murillo".



Jackson Martínez permanece en Medellín a la espera de definir su futuro, si aparece un equipo interesado. De lo contrario, podría anunciar su retiro del fútbol.