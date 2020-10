Alejandro Cabra Hernandez

En un partido donde el VAR ‘jugó’ como no es costumbre y con decisiones arbitrales que afectaron parcialmente al equipo local, Deportivo Cali derrotó anoche 3-2 en casa a Independiente Santa Fe, en el cierre de la fecha 15 de la Liga colombiana.



En el minuto 39 vino un enorme regalo del visitante para el local, lo que terminó convirtiéndose en gol. El defensa José Moya, a gran distancia del arquero Leandro Castellanos, quiso entregarle la pelota, pero se le quedó corta, a mitad del camino tras el pase, y el delantero Ángelo Rodríguez, que venía hambriento de gol hacía quince fechas, aprovechó el ‘favorcito’ para apropiarse del balón y definir a un costado del portero.



Por fin, el repatriado atacante podía marcar su primer tanto con el Cali por la Liga colombiana. Ya había anotado, pero en Copa Suramericana.



Hasta ese momento, las acciones habían sido parejas. Los azucareros fueron los primeros en aproximarse con peligro al arco contrario. En un pase filtrado entre los zagueros cardenales a Jhon Vásquez, en el minuto 4, el atacante decidió elevar la pelota ante la salida del arquero Castellanos. Por fuera se fue el balón.



En el 17, en jugada de tiro libre, el disparo de Éduar Caicedo golpeó en un hombre y el balón casi se introduce por el ángulo derecho de Castellanos, que pudo estirarse y evitar el gol.



Respondió Santa Fe tres minutos después por medio de Daniel Giraldo, ex Deportivo Cali, quien con un disparo diagonal a ras de piso no pudo vencer la valla de David González.



Los dos equipos se fueron a las duchas con el 1-0 a favor de los azucareros.

El polémico VAR

Comenzando el segundo período, Santa Fe se quedó con diez hombres, tras la expulsión de Jhon Velásquez por falta.



En el minuto 58 llegó una jugada polémica. En un balón de costado, el arquero David González salió a cortar, chocó con un rival, el árbitro Éder Vergara consideró que era penal y el VAR lo ratificó, pero pareció más una falta contra el cancerbero verdiblanco. Ejecutó dos minutos después Fabián Sambueza, otro de los ex Deportivo Cali, y marcó el gol para la igualdad 1-1.



Y nuevamente ‘jugó’ el VAR. Una mano clarísima de Andrés Pérez, también exazucarero, en el área, fue revisada por los video-asistentes, pero no sancionaron penal. Contradictoria decisión y el juez ni fue llamado a revisar la jugada, como tampoco la del penal que sí dio.



Pero en el minuto 72 se hizo justicia. Agustín Palavecino capitalizó un pase de Ángelo que ‘guapeó’ en el área para habilitar a su compañero. 2-1 a favor del Cali.



Cuando faltaban cinco minutos para terminar el juego, llegó el empate de los ‘cardenales’, por medio de un cobro de tiro libre en el que bajaron el balón de cabeza al piso y estuvo solo Giraldo para embocar la pelota. 2-2.



Vino otra jugada de VAR. Esta vez sí revisó el juez. Derribaron a Ángelo en el área, Vergara pitó el penal y tras mirar el video, se retractó de su decisión.



Y faltaba una acción más del videoarbitraje. Kevin Velasco, del Cali, fue derribado. Vergara revisó la acción y sancionó el penal. Palavecino cobró y gol, para darles la victoria 3-2 a los azucareros en el minutos 98. Con esa victoria, Cali se encarama a la cuarta posición de la Liga, con 27 puntos.