Alejandro Cabra Hernandez

El VAR se hizo protagonista en el segundo tiempo del juego entre Deportivo Cali y Santa Fe y no precisamente para bien.



La herramienta, que pareciera haber sido mal utilizada por Nicolás Gallo, AVAR del partido que dirigía Éder Vergara, fue protagonista en dos jugadas polémicas en las que, pese a haber revisión, no se cambiaron las decisiones tomadas por el juez central.



Cuando el juego estaba 1-0 a favor de los locales, Vergara pito penalti por una supuesta falta de David González sobre José Moya a los 57 minutos.



Sin embargo, en las repeticiones parecía haber sido un simple choque entre dos jugadores que iban por el útil. Al final, tras revisión comandada por Gallo, se decidió mantener el cobro y Sambueza lo cambió por gol.



Unos minutos después, cuando hacía el Cali por el empate, un balón cabeceado en el área santafereña golpeó en la mano de Andrés Pérez. El procedimiento se repitió y el árbitro ratificó que no había penal ante la cara de incredulidad de Jhon Vásquez.



Sobre los 90 minutos, ya con el juego 2-2, Vergara cobró penalti por una supuesta falta de Carlos Arboleda sobre Ángelo Rodríguez, pero ahí sí el AVAR, tras revisar lo ocurrido, le recomendó observar la jugada en el monitor. Eso hizo Vergara y echó para atrás la decisión.



No obstante, la 'revancha' para los azucareros llegó en el minuto 5 de la adición. Vergara revisó en el monitor de cancha lo ocurrido en un tiro de esquina y decretó que había penal para los locales por lo que sería un empujón sobre Kevin Velasco.



En un juego marcado por el VAR, Deportivo Cali venció 3-2 a Santa Fe.