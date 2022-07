Facundo Mena y Miljan Zekic, finalistas del Challenger de Cali 2022

El serbio Miljan Zekic logró superar al colombiano Nicolás Mejía por

en 7-5, 6-4, en dos horas nueve minutos, en el campo central del Club

Campestre de Cali, sede del torneo Challenger 'Cali Open 2022', dotado

con una bolsa de premios de 53 mil 120 dólares y 80 puntos ATP para el

campeón.



El tenista colombiano tuvo una buena exhibición en el juego, alentado

por el público que hasta el final lo alentó.



Nicolás trató de buscar su tercera final en un torneo de estas

características, enfrentándose al serbio Miljan Zekic, 276 del ranking

ATP y octavo cabeza de serie.



En el primer set, mientras subía la temperatura en la ciudad de Cali, se

presentó un buen punto de quiebre para Nicolás, quien fue sacando su

juego, pero por instantes Zekic se imponía al local, logrando puntos de

juegos con su servicio. El colombiano muy concentrado en lo suyo logró

primera bola, la cual no desperdició, sumando puntos. El público gritaba

“Nico, Nico”, lo que impulsaba al colombiano en el cotejo.



Mientras que el serbio Zekic lograba ventaja salvando un punto de

quiebre con su servicio, pero “Nico” no se amilanaba, igualando 5-5, al

final del set Miljan Zekic rompe el servicio de Nicolás Mejía, liderando

Miljan Zekic 6-5.



En el segundo set Zekic aventajó al colombiano, quien se esforzó, pero

Miljan rompe el servicio de Nicolás Mejía, liderando 3-2, seguidos de doble faltas por parte del serbio, quien se recupera muy rápido. El

cafetero logra ganarle el punto en el segundo servicio de Zekic, lo que

tarda muy poco, ya que entra a liderar y culmina con 6- 4 Miljan.



“Estoy molesto porque jugué mi peor partido, en el primer set no lo

pude ganar, no estuve bien. Como aprendizaje tengo que mejorar

mucho cuando estoy a punto de cambiar el rumbo del partido, que no

pude ejecutar bien como sí lo hice durante la semana, falle más de lo

normal y eso no es, mi contrincante saco mejor que yo en momentos.

Tuve chances para ganar el partido, pero cometí errores que aprovechó

el contrincante. En este circuito pude llegar a semifinales, sería como lo

positivo”. Dijo Mejía



El serbio Miljan en otros partidos le ganó a Kovacevic, Pedja Krstin y

Burruchaga.



Argentino Facundo Mena para la final en Cali

​

Facundo Mena se clasificó a la final del Challenger de Cali,

Colombia, al vencer por 7-6 (6), 6-4 al peruano Nicolás Álvarez

(369°), en una hora cuarenta y cuatro minutos.



El albiceleste y el inca fueron los encargados en darle apertura al orden

del día; un partido que en su inicio fue muy parejo, pero ambos tenistas

con ímpetu fueron buscando su objetivo. Mena, tuvo buen servicio lo

que le fue dando puntos, mientras que Álvarez realizó lo propio. Las

estadistas de puntos, dio un total ganados para Álvarez 51% frente al

49% de su rival.



Al final el primero y segundo set fue para Facundo 7-6(6), 6-4.

“Llegar con tiempo es bueno para aclimatarse a la ciudad y la altura, lo

que me ha favorecido. No he podido estar fino en los partidos, espero

ganar el título, jugar con las condiciones y atenciones que te dan es

bueno, estoy muy contento de pasar a la final. La final será muy bueno", comentó Mena.



Mena, ubicado en puesto 160 del ranking mundial de la ATP y segundo

cabeza de serie del torneo, le había ganado al coreano Chung (422°) al

cabo de dos horas y 12 minutos de juego.



La final será este sábado a las 10 de la mañana en la cancha

central del Club Campestre de Cali.