"Estoy muy contento y agradecido con el Deportivo Cali": Guillermo de Amores habló con La Tocata 

El Deportivo Cali ha cumplido con la tarea aginada hasta el momento en los cuadrangulares finales. Una de las figuras del cuadro 'azucarero' es el guardameta uruguayo Guillermo de Amores.



Para Amores, la mentalidad del partido ya esta puesta para el miércoles con Nacional en Medellín, un partido complicado pero clave para la clasificación a la final.



"Mi pensamiento y el de mis compañeros está en salir a buscar la victoria como en todos los partidos los hacemos. Sin duda es un partido clave para nosotros como para ellos. Ojala podamos sacar una victoria y acercarnos a la final", dijo Guillermo.



Queda la mitad del camino de los cuadrangulares para llegar a la final. Son menos los puntos que están en juego y el arquero verdiblanco entiende el reto que se viene en esta semana.



"Hemos hecho un colchón buenos de puntos, pero todavía no hemos logrado nada, este es el pensamiento individual y grupal. Tenemos que tener los pies sobre la caebza".



¿Para qué está el Cali?, se le preguntó al cancerbero Guillermo



Como club grande y como nuestro objetivo desde el primer día es salir campeón y queremos conseguir el titulo. Vamos por un buen camino.



Guillermo de Amores conmentó que se siente muy cómodo en el Deprotivo Cali. Su contrato finaliza en diciembre de este año y, sin todavía no hablar nada, quiere renovar con el equipo.



Mi familia y yo nos sentimos muy cómodos, los caleños son muy buenas personas y te reciben con muy bien en todas partes. Adaptarme a mi llegada fue un poco complicado, muchos viajes, jugar en la altura, en Bogotá, es muy complicado, pero, todo eso da experiencia para seguirme adaptando"



Por último, Guillermo acepta que siempre ha recibido el apoyo del técnico y su compañeros. Además, que cada experiencia y proceso es para mejorar. Con esto, se recordó sobre su accidente en el partido de Envigado, al haber sido partícipe de un autogol.



"En todas las posiciones hay días buenos y malos. La posición del arquero tenemos el arco detrás de nosotros y si cometemos errores los pagamos muy caros con los goles. Ese día cometí un error, y no se puede dejar caer anímicamente y eso fue lo hice. Cuando uno trabaja hay que aceptar las críticas y dar lo máximo siempre.

