En duda la sede del juego Once Caldas vs Deportivo Cali, por orden público en Manizales

Este lunes se conoció que la Administración de Manizales no tiene claro si pueda albergar este domingo el compromiso entre Once Caldas vs. Deportivo Cali, programado en el estadio Palogrande a las 2:00 de la tarde.



Esta situación se presenta porque para el 1 de mayo están programadas varias marchas en la capital del departamento de Caldas, lo que impediría a las autoridades brindar seguridad tanto para las manifestaciones como para el compromiso.



Según se conoció extraoficialmente, mañana martes se realizará la reunión del Comité de Logística, Seguridad y Acomodación del Fútbol donde se planteará la posibilidad de que el juego entre Caldas vs. Cali se dispute a puerta cerrada.



La otra opción es buscar una sede alterna para el compromiso. Entre las posibles sedes estarían Pereira, Armenia o Ibagué, teniendo en cuenta que la alternativa de aplazar el juego para otra fecha no es posible, por lo apretado del campeonato y que el Deportivo Cali tiene compromisos de Copa Libertadores.



De momento, la Dimayor no ha recibido ninguna solicitud formal para cambio de escenario del juego por lo que se espera recibir el visto bueno por parte de la Alcaldía de Manizales, para jugar este compromiso con público o a puerta cerrada.