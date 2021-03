Deportivo Cali enfrenta hoy al Tolima buscando cortar su mala racha

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El gol, la máxima expresión del fútbol, ha sido el objetivo esquivo del Deportivo Cali esta temporada, y llegó el momento en que más urge de él, luego de encadenar seis partidos sin conocer la victoria —cuatro empates y dos derrotas—, la última de ellas por Copa Suramericana frente al Deportes Tolima.



Justamente los pijaos vuelven a ser esta tarde los rivales del conjunto azucarero, esta vez por la fecha 13 de la Liga colombiana, en Palmaseca.



Fue dolorosa esa derrota frente al Tolima el martes pasado (3-0), como lo fue también haber fracasado en el clásico contra el América en la fecha anterior al juego por la Suramericana (0-2) y en su propia casa.

Antes del clásico vallecaucano, el Cali venía de empatar 0-0 con el Once Caldas en Manizales. Es decir, suma tres juegos en línea —dos por Liga y uno por Suramericana— en los que no marca un gol.

Ayer, en rueda de prensa previa al juego de este domingo, el técnico Alfredo Arias se quejaba, una vez más, sobre el mismo tema: “Hace ocho partidos que no contamos con Palavecino —partió en medio de la temporada para el River Plate argentino— y todavía es el goleador del equipo”.



Y siguió: “Vamos a decir las cosas por su nombre, Palavecino era el jugador más importante del equipo y puede ser error mío que no lo he podido suplir”.



Siendo más preciso sobre la situación de su equipo, el entrenador uruguayo exponía: “en las últimas fechas nos ha costado convertir goles para sacar ventaja. La solidez que teníamos la hemos perdido”.



Las palabras del charrúa corroboran lo que ha pasado esta temporada con el Cali. Comenzó desplegando buen fútbol, alcanzó 11 fechas invicto hasta que las perdió con América en Palmaseca, pero antes siempre ganó con lo justo.



Hasta entonces, el equipo azucarero ganó 6 partidos, 5 de ellos por el mismo marcador, 1-0, a Jaguares, Pereira, Chicó, Patriotas y Águilas, mientras que a Junior lo venció 1-2. En los otros 5 juegos había empatado 1-1 con Envigado, Petrolera, Medellín y Santa Fe, y 0-0 con el Once Caldas.



En total, en los 13 partidos de esta temporada —12 de la Liga y 1 de la Suramericana—, el equipo ha marcado 11 goles, menos de un tanto por juego.



Al equipo le duelen los 19 goles que se llevó Palavecino —4 en el 2019, 13 en el 2020 y 2 en el 2021—. Sus máximos anotadores esta campaña son Marco Pérez y el defensa Jorge Arias, con 2 tantos. ¿Y Ángelo? ¿Y Vásquez? ¿Será el uruguayo Gastón Rodríguez la solución?



Hoy, contra Tolima, puede ser un buen día para encontrarse definitivamente con el gol.