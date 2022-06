Deportivo Cali empató en casa ante Melgar por el partido de ida de los octavos de final de la Suramericana

Deportivo Cali no pudo superar en casa al Melgar peruano por los octavos de final de la Copa Suramericana, al empatar 0-0, resultado que lo deja con la dura tarea de buscar la clasificación la próxima semana en Arequipa.



Fueron muy complicados los primeros 45 minutos para el equipo del técnico Rafael Dudamel, porque los ‘Azucareros’ no tuvieron conexión en sus líneas y en el mediocampo fueron superados por las arremetidas que emprendieron los visitantes, particularmente por los costados.



Teófilo Gutiérrez lo intentaba, pero lucía solitario, sin encontrar la sociedad necesaria con Hárold Santiago Mosquera o Yony González para aproximarse al arco de Melgar.



El atacante Luis Iberico se convertía en esas llegadas de los peruanos en el jugador más peligroso en el área verdiblanca.



En una jugada en el minuto 23 erró al tratar de conectar un centro que cayó al área, ante una defensa vencida y el arquero Guillermo de Amores a la expectativa, casi dentro de los tres palos.



Siete minutos después, el propio Iberico falló nuevamente, esta vez de cabeza, en un centro por el costado izquierdo.



Dudamel se veía impaciente desde el banco y daba instrucciones para que sus jugadores trataran de interpretar el libreto entregado antes del partido en Palmaseca, pero no se veía quién pudiera tomar los hilos y enrutar al Cali por la senda de gol.



Solo una jugada de riesgo generaron los ‘Azucareros’ en los primeros 45 minutos. Sucedió en el 34, cuando Mosquera intentó una mediachalaca que se fue desviada por el palo izquierdo del arquero Carlos Cáceda.



El comienzo del segundo tiempo parecía ser una extensión de lo que sucedió en el período inicial. Por eso, Dudamel quiso corregir rápido y en el minuto 58 ordenó dos cambios. Cristian Mafla ingresó a la cancha por Mosquera para ocupar la posición de Kevin Velasco, quien estaba actuando como lateral y pasó a jugar adelante. Y Carlos Robles, de floja actuación, le dio paso a Édgar Camargo.



Apenas se acomodaban los relevos verdiblancos en el campo y Melgar tuvo otra clara oportunidad de gol, de nuevo en los pies de Iberico. El atacante recibió un balón a la espalda de los defensas, eludió a De Amores y con el arco solo mandó la pelota por un costado.



Jugaba muy rápido Melgar, con transiciones a uno o dos toques y genrando peligro en cada aproximación.



El equipo del técnico argentino Néstor Lorenzo, nuevo seleccionador de Colombia, no vino a esconderse y, por el contrario, fue el que impuso las condiciones en buena parte del partido.



Un remate de Velasco en el 66’ pareció despertar al Cali, que tuvo actitud siempre, pero no el camino claro para llegar al gol.



En el 70’, Cristian Bordacahar falló por Melgar. Remató y De Amores evitó el grito de gol. Cali respondió con un remate de Juan José Mina en el 81’. Minutos después se fue expulsado Carlos Lucumí por falta. Y también Daniel Luna, por un codazo. Perdió los papeles el local. Al final, Melgar hizo un buen negocio.