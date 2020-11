Deportivo Cali, víctima de los malos arbitrajes en Liga y en Copa Suramericana

Francisco Henao

Muy malas sensaciones han dejado en los hinchas del Deportivo Cali las recientes actuaciones arbitrales en los partidos del cuadro azucarero, muchas de ellas que han contado con la presencia del VAR.



La más reciente, en cancha de Vélez Sarsfield por la ida de los octavos de final de la Suramericana, impulsó a muchos a hablar de vergüenza, para referirse al desempeño de los colegiados. En ese partido hubo tres jugadas puntuales en las que el VAR no invitó a cambiar las decisiones, y pudieron determinar el rumbo del juego.



Primero, una mano que podría ser sancionada como penalti se señaló fuera del área. Después, el portero Lucas Hoyos agredió con una patada a Jhon Vásquez, ya sin el balón en juego. Los encargados del VAR no le advirtieron nada al árbitro Cristian Garay.



Minutos después, en la acción que más polémica desató, se anuló un gol al mismo Vásquez por una supuesta falta sobre un defensor.



La primera y la tercera acción han desatado distintas opiniones, pero la agresión de Hoyos a Vásquez no deja dudas: debió ser expulsado.



Lo que realmente preocupa en toldas verdes es que los errores, aún en presencia de la tecnología, se han dado en otros juegos.



Por la fecha 15 de la Liga, en juego que terminó con victoria 3-2 para los azucareros, los jueces también se rajaron. Sancionaron como penal para el visitante lo que parecía más bien un choque normal del arquero David González con un jugador de Santa Fe.



Además, no se sancionó penal por una clara mano de Andrés Pérez solo cinco minutos después. Ese juego lo dirigió Éder Vergara, con asistencia de Nicolás Gallo en el VAR.



Una fecha después, el técnico verde, Alfredo Arias, consideró que al Cali, un juego que dominaba frente al DIM, se le complicó por el mal uso del VAR por parte de los jueces.



El juez Mario Herrera no decretó lo que parecía un penalti a favor del Cali cuando ganaba 3-0. Después, sí sancionó penal, con mediación del VAR, por una falta de Hernán Menosse sobre Javier Reina que no se vio tan clara. El juego terminó 3-2 para los visitantes.



Otras jugadas dudosas que se presentaron en los duelos ante Equidad y Once Caldas, también con presencia del VAR, invitan a plantear una incógnita.



¿Qué pasa con el Deportivo Cali y los arbitrajes?

Para el analista José Borda, el gran problema del VAR, una herramienta a la que considera muy valiosa, es que ha tenido muchos inconvenientes en la unificación de criterios.



“A veces los árbitros del VAR tienen opiniones distintas a las del juez central. Por eso, en ocasiones no se ponen de acuerdo sobre cuándo hay que llamar a revisión y cuándo no. Unos llaman para todo y otras veces no”.



Para Borda, la cuestión pasa porque los árbitros se preparen más. “Con el tiempo y la práctica los árbitros serán más rápidos y expertos”.



De la rapidez de ese proceso dependerá que la incomodidad de equipos desfavorecidos como el Cali pueda solucionarse.



“Muchos árbitros se han complicado en la implementación de la herramienta, y eso hace que se cometan errores”.



El también exárbitro Wílmer Barahona considera que hubo dos errores claros que perjudicaron al Cali contra Vélez: la jugada de gol de Vásquez no debió ser anulada y el arquero Hoyos tuvo que ser expulsado.



Tal fue el impacto de lo ocurrido en el José Amalfitani, cancha del ‘Fortín’, que el técnico Arias dijo que ese arbitraje fue una de las cosas más tristes que vivió en su carrera. Se espera que la situación para el Cali cambie.