"Deportivo Cali tiene jugadores con hambre de título": Teófilo Gutiérrez

Influyente, determinante y decisivo. Así ha sido Teófilo Gutiérrez en este Deportivo Cali que está cerca de lograr la décima estrella de su historia.



El experimentado jugador es el capitán y referente del elenco verdiblanco que recibe este domingo (6:00 p.m.) al Deportes Tolima en el estadio de Palmaseca.

'Teo' asistió este sábado a la rueda de prensa oficial organizada por Dimayor y se refirió a lo que serán los primeros 90 minutos de las gran final de la Liga colombiana.

"Estas finales son de detalles y nosotros hemos marcado bien el camino, en todo momento hemos sido un equipo trabajador y humilde. Esta final tiene un sabor más bonito porque es con Cali, un club al que le estoy cogiendo mucho cariño", comentó Gutiérrez.

A sus 36 años, 'Teo' le dado jerarquía a un plantel que se consolidó en la recta final del torneo y que hoy por hoy se ilusiona con una nueva estrella en su escudo.



"Me he rodeado de gente ganadora, eso hace que el nivel de uno suba, tengo deseos de ganar esta liga y vamos camino hacia ella, no hay duda de eso, voy a dejar la vida en cada partido y en esta final aún más", agregó 'Teo'.

Sobre la expectativa que tiene él y sus compañeros para esta final, el experimentado jugador indicó que "son jugadores que tienen hambre de título, tenemos la fortuna de tener un gran entrenador”.

El Cali tendrá casa llena este domingo y los jugadores estarán motivados por el aliento del hincha para dar el primer golpe en la final. "Va ser un marco hermoso y esos son los que me gustan a mí", puntualizó Teófilo.