Deportivo Cali: regresan Jhon Vásquez y Juan Camilo Angulo para el clásico contra América

Juan Carlos Pamo

Deportivo Cali recuperará para el clásico del próximo jueves contra América al lateral Juan Camilo Angulo y el atacante Jhon Vásquez, ausentes durante varias fechas por lesión.



La información fue entregada este martes en rueda de prensa por el técnico del conjunto azucarero, el uruguayo Alfredo Arias, quien afirmó que tanto Angulo como Vásquez estarán disponibles, pero no precisó si serán inicialistas o irán en el banco.



Cali, líder de la Liga colombiana con 23 puntos, recibe en su casa este jueves al América, que ocupa la casilla 10 con 15 unidades, por la fecha 12 de la Liga, a partir de las 8:00 de la noche.



En el juego pasado frente al Once Caldas (0-0), el equipo verdiblanco mostró falta de profundidad en el ataque, evidenciando de esta manera la ausencia de Vásquez.



Juan Camilo, quien era el capitán antes de la lesión, regresaría en reemplazo de Hárold Gómez y qué mejor que ante su exequipo.



Los azucareros buscan salir de la ‘empatitis’ que traen (cuatro igualdades seguidas en los últimos juegos), justamente frente a su eterno rival de patio, que viene de enlazar dos triunfos.



Con respecto al clásico, Arias dijo que “el Cali saldrá a ganar desde el primero hasta el último minuto; seguramente el rival también, pero al final serán los jugadores los que decidan”.



“A todos nos gusta ganar, pero cada día es más difícil hacerlo, no solo en el fútbol colombiano, sino en el fútbol del mundo”, agregó el entrenador uruguayo.



Reconoció que América es un gran rival. “Vamos a enfrentar al bicampeón y tendremos que hacer mejor las cosas si queremos ganar”.



Les agradeció a sus futbolistas estar hoy en la cabeza de la tabla de posiciones. “Nunca me había tocado estar tantas fechas de líder y eso se los agradezco a ellos, a los jugadores, que me han hecho ese regalo”.



A la titular del equipo azucarero regresará también el arquero Guillermo de Amores, quien viene de pagar una fecha de sanción.