Deportivo Cali: las salidas del presidente Marco Caicedo a la crisis financiera del equipo

El presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, confirmó en diálogo con El País que la situación financiera del club azucarero es crítica y expuso dos opciones como posible solución del problema.



En las últimas horas, varios expresidentes del equipo han generado alertas sobre la situación económica del plantel.



Uno de ellos es Fernando Marín, quien dijo que “si no cambiamos el modelo societario del Deportivo Cali, estaríamos condenados a desaparecer”.



“Es necesario cambiar el modelo, se necesita un inversionista extranjero”, agregó.



Justamente en ese sentido, el presidente Caicedo manifestó que el modelo asociativo con que funciona la institución tiene dos complicaciones: una es la gobernabilidad y la agilidad de la toma de decisiones, y la otra es no tener acceso al capital.



Para Caicedo, “el modelo está en mora de ser cambiado, no es sostenible en el tiempo, pero esta no es una decisión mía, sino de la asamblea en la que se evalúe el año fiscal, que aún no ha terminado”.



Esa sería una de las salidas que expone el presidente azucarero. La otra consiste en la venta de derechos federativos de los jugadores para mejorar el flujo de caja.



“Sin la venta de jugadores no es viable ningún equipo en Colombia, hay una situación de caja apremiante, que empeoró en medio de la pandemia”, precisó Caicedo.



Para los meses de octubre y noviembre, según el dirigente, se abrirían ventanas de transacciones en el mercado de futbolistas y habría allí una posibilidad de mejorar el flujo de caja.



Caicedo expresó que en este momento el Deportivo Cali “tiene hipotecado el 24 % de sus activos y queremos buscar créditos en condiciones óptimas con prendas de garantía”.



Afirmó, además, que el equipo está atrasado un mes en las obligaciones salariales y que pronto espera cubrir una de las quincenas.



“Con los patrocinios y la venta de camisetas hemos aliviado de alguna manera la situación, pero hacen falta recursos”, sobre los cuales no quiso precisar montos el dirigente.



Finalmente, Caicedo contó que había 400 socios haciendo cumplidamente sus aportes y que ahora hay cerca de 750, pero la cifra no es suficiente.